2024 MAMA大阪首日壓軸舞台〈APT.〉竟是預錄！火星人&ROSÉ出席領獎卻沒唱歌，現場氣氛寂靜、網大呼被騙

《2024 MAMA》頒獎禮日本場首日請來ENHYPEN、TXT、IVE等人氣偶像團，作為壓軸嘉賓的ROSÉ和火星人布魯諾（Bruno Mars）更是備受期待。 然而誰都沒想到，兩人的表演竟是播放預錄影片...

今年的MAMA頒獎禮一連三日在美國洛杉磯和日本大阪分別舉辦，22日是日本場的第一天，請到ENHYPEN、TXT、IVE、ME:I 、TREASURE、BOYNEXTDOOR、izna等多組來自韓國和日本的人氣偶像團。



ROSÉ和火星人布魯諾今年合作發佈了高人氣歌曲〈APT.〉，昨日兩人齊齊現身京瓷巨蛋，一同拿下「Global Sensation獎」。 兩人拿到獎杯後立即作勢乾杯，火星人還以韓文說「謝謝」，現場氣氛高漲。



ROSÉ AND BRUNO SPEECH pic.twitter.com/jXXduxYQ4y — rs (@roseannepics) November 22, 2024

兩人早先預告會在《MAMA》合作表演〈APT.〉，很多人都在期待這首歌發行後的首次舞台。 然而令人意外的是，ROSÉ和火星人明明已經在現場，舞台首演卻是播放預先錄製的影片。

根據現場網友分享的影片，舞台上方環形屏幕播放ROSÉ和火星人在類似Livehouse的場地預錄的〈APT.〉，台下觀眾幾乎靜默不動，只在結束後發出一小陣歡呼，氣氛頗為尷尬冷清。該網友表示：「會場裡的人一臉困惑，並不興奮。」

很多網友對這一安排表達不滿，認為《MAMA》事前公告裡沒有說明是預錄，對於花錢買票去現場的粉絲而言與無異於詐欺。 也有人指出，火星人布魯諾的演出都會帶齊自己的樂隊及和聲團隊，猜測主辦方或許缺乏足夠財力將整個表演團隊邀請來日本，或是現場音響設備難以達到live要求，所以才出此下策。而歌手本人已經到場，算是給足面子和誠意。

▽ 2024 MAMA頒獎禮昨日播放的〈APT.〉預錄影片：



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