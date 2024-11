金在中&崔振赫這對同齡好友終於一起旅行？兩人友情起因是金在中一封暖心的信

節目會不會太像戀綜!?翻版《我耳邊的糖果》XDD?

男團東方神起、JYJ出身歌手金在中,與主演《隧道》、《她的日與夜》等多部戲劇的演員崔振赫,兩人是知名演藝圈同齡好友,都是1986年生,金在中稍大個幾天(1月26日與2月9日),這對好友近期難得有了合作機會,是檔綜藝《想要觸碰你》(너에게 닿기를,又譯「只想告訴你」)。



金在中2021年在主持的旅遊綜藝《Travel Buddies 2》(트래블버디즈2)結束時,曾在‎採訪提到若有替三季,最想和好朋友崔振赫一起旅遊,理由是他認為崔振赫成熟、有男子氣概,不過實際上有溫暖的反差性格,「想體會那朋友充滿男子氣概的『野性美』,好像會有很多話想說,會成為美好的回憶」。

近期韓國MBC與日本ABC合作製播的節目《想要觸碰你》便找上了金在中和崔振赫,只可惜兩人是「各自旅行」,其中一方會親自錄音傳給對方,兩個人便會在不同時間同個地點,展開「分開又重合」的回憶之旅。崔振赫扮演「旅遊推薦人」,推薦金在中有自己小時候回憶的木浦,預告中崔振赫叮嚀金在中放下手機只聽自己的聲音,「就算不是真的一起的旅行,但也可以像在一起一樣」。



回顧兩人的友情,兩人最早名字被寫在一起,是因為2015年同齡的他們和Super Junior出身的晟敏都要在同一天入伍,入伍前崔振赫在朴京林主持的廣播節目上表示和另外兩人並無私交,也知道彼此入伍地點不同,但相信彼此都了解對方辛苦,向聽眾承諾他們都會好好地回來。大概是2020年,金在中曾為拍攝《Rugal:無淚交鋒》的崔振赫送上咖啡車,讓這段友誼真正被大眾所看見。

隔年崔振赫做客金在中廣播節目,兩人便暢談為何成為好朋友,原來和當年一起入伍脫離不了關係。金在中娓娓道來兩人是入伍前、進入新訓營前一天認識的,兩人剛好都在同場所,加上熟人牽線,崔振赫爽快地到了金在中所在的包廂和金在中見面。崔振赫回顧當時他對金在中是以粉絲的心態,好奇別人說金在中很有男子氣概性格又好是如何,現在想想應該會是很害羞又尷尬的,但當時應該是喝了點酒有了勇氣。



金在中還說他後來在新訓營第一次寫信就是獻給崔振赫,崔振赫表示對當時感到孤獨又辛苦的自己來說很感動,笑著解釋兩人「不是互相喜歡」,是作為朋友、同袍、同事,金在中寫下的信還包含一些叮嚀,「好像從來也沒有從女生那裡收過這樣的東西,太感動了」。金在中解釋自己當時很累,所以想到了一樣年紀又同天入伍的崔振赫,就寫了信給他。很可惜崔振赫說不知道怎麼回信所以沒有回(軍中設施地址不公開),不過退伍後最想見的就是金在中。



兩人退伍後果真互動頻繁,公開的互動除了金在中幾度送給崔振赫應援咖啡車外,去年金在中特別替崔振赫Fan Meeting錄一段影片,金在中成立公司時崔振赫曾送上花籃恭喜,IG上也可看見兩人在對方貼文串門子。另外,2019年曾和崔振赫主演《隧道》的演員尹賢旻,做客金在中代班廣播節目時聊起崔振赫,透露因崔振赫和金在中成了好友。



