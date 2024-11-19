金在中&崔振赫这对同龄好友终於一起旅行？两人友情起因是金在中一封暖心的信

节目会不会太像恋综！？翻版《我耳边的糖果》XDD？

男团东方神起、JYJ出身歌手金在中，与主演《隧道》、《她的日与夜》等多部戏剧的演员崔振赫，两人是知名演艺圈同龄好友，都是1986年生，金在中稍大个几天（1月26日与2月9日），这对好友近期难得有了合作机会，是档综艺《想要触碰你》（너에게 닿기를，又译「只想告诉你」）。



金在中2021年在主持的旅游综艺《Travel Buddies 2》（트래블버디즈2）结束时，曾在‎采访提到若有替三季，最想和好朋友崔振赫一起旅游，理由是他认为崔振赫成熟、有男子气概，不过实际上有温暖的反差性格，「想体会那朋友充满男子气概的『野性美』，好像会有很多话想说，会成为美好的回忆」。

近期韩国MBC与日本ABC合作制播的节目《想要触碰你》便找上了金在中和崔振赫，只可惜两人是「各自旅行」，其中一方会亲自录音传给对方，两个人便会在不同时间同个地点，展开「分开又重合」的回忆之旅。崔振赫扮演「旅游推荐人」，推荐金在中有自己小时候回忆的木浦，预告中崔振赫叮咛金在中放下手机只听自己的声音，「就算不是真的一起的旅行，但也可以像在一起一样」。



▼《想要触碰你》预告



回顾两人的友情，两人最早名字被写在一起，是因为2015年同龄的他们和Super Junior出身的晟敏都要在同一天入伍，入伍前崔振赫在朴京林主持的广播节目上表示和另外两人并无私交，也知道彼此入伍地点不同，但相信彼此都了解对方辛苦，向听众承诺他们都会好好地回来。大概是2020年，金在中曾为拍摄《Rugal：无泪交锋》的崔振赫送上咖啡车，让这段友谊真正被大众所看见。

隔年崔振赫做客金在中广播节目，两人便畅谈为何成为好朋友，原来和当年一起入伍脱离不了关系。金在中娓娓道来两人是入伍前、进入新训营前一天认识的，两人刚好都在同场所，加上熟人牵线，崔振赫爽快地到了金在中所在的包厢和金在中见面。崔振赫回顾当时他对金在中是以粉丝的心态，好奇别人说金在中很有男子气概性格又好是如何，现在想想应该会是很害羞又尴尬的，但当时应该是喝了点酒有了勇气。



金在中还说他后来在新训营第一次写信就是献给崔振赫，崔振赫表示对当时感到孤独又辛苦的自己来说很感动，笑著解释两人「不是互相喜欢」，是作为朋友、同袍、同事，金在中写下的信还包含一些叮咛，「好像从来也没有从女生那里收过这样的东西，太感动了」。金在中解释自己当时很累，所以想到了一样年纪又同天入伍的崔振赫，就写了信给他。很可惜崔振赫说不知道怎么回信所以没有回（军中设施地址不公开），不过退伍后最想见的就是金在中。



▼广播节目金在中与崔振赫聊认识契机（24:03起）



两人退伍后果真互动频繁，公开的互动除了金在中几度送给崔振赫应援咖啡车外，去年金在中特别替崔振赫Fan Meeting录一段影片，金在中成立公司时崔振赫曾送上花篮恭喜，IG上也可看见两人在对方贴文串门子。另外，2019年曾和崔振赫主演《隧道》的演员尹贤旻，去年透露过因崔振赫的关系和金在中成了好友。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻