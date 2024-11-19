SJ利特把名廚李元日、tripleS念「騙」來台灣！？《廚師的迫降：客家廚房》預告出爐

廣大台灣Super Junior粉絲、E.L.F.所期待的，利特來台拍攝之綜藝節目《廚師的迫降：客家廚房》終於定檔下月播出，目前兩支預告亦釋出。

由客家電視台（客台）製作的《廚師的迫降：客家廚房》，一口氣跨海找來Super Junior利特、名廚李元日與tripleS台籍成員Nien（念，李念慈），再加上台灣本身正是客家人的名演員温昇豪、桌球國手退役藝人江宏傑，以及在台韓籍YouTuber「韓國女生Judy」擔任節目班底，每每節目有新消息都會成為熱門話題。



客台上月底開始正式介紹班底，透露利特是這一切的「始作俑者」，「不分青紅皂白地就把主廚李元日送到臺灣，還召集了温昇豪、江宏傑、Judy、Nien」，到底是怎麼回事？如預告所示，利特對李元日表示吃過客家料理很好吃，詢問他要不要到台灣旅行，結果李元日和Nien一同來到台灣吃客家料理，被餐廳老闆拋下……



李元日被迫(?)接下這家客家餐廳主廚之位，和利特、Nien、温昇豪、江宏傑、Judy要一起經營好餐廳，預告中一群人是真的吵起來還是做做效果？江宏傑疑似為了把一道菜翻過來，潑了自己整張臉，那又是怎麼回事？



《廚師的迫降：客家廚房》將在12月6日起每週五晚間8點於客台播出，官方稍早還透露本月27日會召開開播記者會，應是利特先前直播透露會來台參與的記者會。另外，此節目是客台邀請韓國kakao娛樂旗下製作公司3Y CORPORATION攜手製作，是今年繼《SCOOL》、《艾嘉食堂》後，台韓之間第三部合作節目。

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