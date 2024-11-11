【韓網熱門】BLACKPINK Lisa首次拍戲，美劇《白蓮花大飯店》公開預告！網友：沒有瀏海，超可愛

美劇《白蓮花大飯店》（The White Lotus，或譯白蓮會、白蓮花度假村）第三季發佈預告，首次出演影視劇的BLACKPINK成員Lisa以服務人員造型登場，與女團時期的氣質大不同。

Welcome to #TheWhiteLotus in Thailand.



Season 3 of the HBO Original Series is coming to Max in 2025. pic.twitter.com/G0ZNaP01UR — Max (@StreamOnMax) November 11, 2024

韓國網友評論：

1. 第一次看到她沒有劉海，還蠻可愛的

2. 不說她是lisa我都沒認出來

3. 度假村員工造型還不錯，會一直出現在劇裡嗎？

4. 我以為會是個華麗的角色

5. 不會是有什麼大秘密的員工吧？ 即使是友情出演，也應該是華麗的角色啊，不說是lisa根本沒人認出來

6. 這是她第一次演戲，不管演什麼角色，她都知道自己在做什麼，不是lisa粉絲的話，不要太擔心了

7. 我很好奇這個角色

8. 哇，真的很像泰國人啊

9. lisa笑起來很可愛啊

10. 作為愛豆被全世界熟知，卻又因為是泰國人的原因在劇裡扮演很多白人去度假的飯店員工，讓我覺得選她的人某種意義上來說有批判的味道，很好奇到底是什麼內容

11. 沒有華麗的妝容讓人回想起她剛出道時候的臉，好神奇啊，K-POP的妝容確實非常華麗

12. 眼睛好圓啊，超可愛

13. 即使戲份不多也希望是個重要的角色

14. 愛豆妝容真的好濃啊

15. 五官還是lisa，但是造型又很朴實，根本不像lisa

16. 看多了她的舞台造型，突然覺得有些不習慣

17. 完全沒有韓國味道了，好神奇啊，這是她本人追求的美感嗎？圓圓的，很可愛

18. 說泰國人長得像泰國人也要被罵是人種歧視嗎？

19. 看多了她華麗的造型，看到這裡的她覺得超可愛

20. 預告裡的她還蠻漂亮的

23. 突然感覺她好像國中生啊

24. 是飯店裡能看到的親切的員工，哈哈哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3481180035

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