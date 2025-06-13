【韓網熱門】偶像Bubble收益結構引討論：月訂閱費5000、藝人分得600，單靠聊天年入可達數千萬

Bubble是DearU公司推出的藝人聊天室訂閱服務，收益分紅結構是DearU拿走40%、藝人所屬社30%、平台30%，所屬社拿到分紅後與藝人六四分成。 以月訂閱費5000韓元為例，藝人能分到600韓元，假如有1萬人訂閱，藝人的每月收入是600萬韓元，一年收入7200萬韓元。

結論是即便只有1千人訂閱，一年也能單靠聊天賺進720萬韓元。 原PO最後補充說，上述數據來自2年前的相關資料，現在或許有所變動。

韓國網友評論：

1. 只是在手機上聊天就能賺幾千萬，超爽耶

2. 拿那麼多錢就要經常出現啊，一個月只發一次泡泡的人是怎樣

3. 其實沒有想象的多耶

4. 看偶像自製綜藝感覺他們經常用手機，每天來Bubble有那麼困難嗎...

5. 對於一個月只出現一兩次的偶像來說當然爽爆，但也有些偶像每天都發泡泡，又覺得他們賺太少kkk

6. 應該按照傳訊息的次數來結算，孝子孝女們應該多賺一些啊

7. 一萬人訂閱的藝人全韓國能有幾個啊，我家偶像可能連100人都不到...

8. 如果是那個級別的藝人，其他來源的收入應該高多了吧... 只看收益結構的話，溝通都是藝人在做，錢卻拿得最少...

9. 粉絲群體大的偶像參加一兩次活動就能賺到這些錢，與其要付出1年的感情勞動，應該會寧願不做吧

10. 我覺得收益結構很不合理，留言區居然很多人說單靠聊天就賺錢很輕鬆，令我懷疑眼睛

11. 我家偶像是中小公司的，訂閱人數可能只有30到50人，看他/她回復留言感覺真的有很多奇怪的粉絲，藝人一直在做感情勞動，覺得好心疼。 我說勸他/她無視那些人，但他/她說也許覺得畢竟是粉絲，終究沒有拉黑他們...

12. 為了這點錢不僅要面對很多惡意留言，還要配合粉絲的各種要求，進行大量感情勞動，偶像真的很可憐。 所以我認為付費溝通就不應該存在。

13. 我家偶像每天都發泡泡，真的很感謝ᅲ

14. 希望他們多賺一些，真的很喜歡Bubble...

出處：https://theqoo.net/hot/3775078659

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