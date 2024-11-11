【韩网热门】BLACKPINK Lisa首次拍戏，美剧《白莲花大饭店》公开预告！网友：没有浏海，超可爱

美剧《白莲花大饭店》（The White Lotus，或译白莲会、白莲花度假村）第三季发布预告，首次出演影视剧的BLACKPINK成员Lisa以服务人员造型登场，与女团时期的气质大不同。

Welcome to #TheWhiteLotus in Thailand.



Season 3 of the HBO Original Series is coming to Max in 2025. pic.twitter.com/G0ZNaP01UR — Max (@StreamOnMax) November 11, 2024

韩国网友评论：

1. 第一次看到她没有刘海，还蛮可爱的

2. 不说她是lisa我都没认出来

3. 度假村员工造型还不错，会一直出现在剧里吗？

4. 我以为会是个华丽的角色

5. 不会是有什么大秘密的员工吧？ 即使是友情出演，也应该是华丽的角色啊，不说是lisa根本没人认出来

6. 这是她第一次演戏，不管演什么角色，她都知道自己在做什么，不是lisa粉丝的话，不要太担心了

7. 我很好奇这个角色

8. 哇，真的很像泰国人啊

9. lisa笑起来很可爱啊

10. 作为爱豆被全世界熟知，却又因为是泰国人的原因在剧里扮演很多白人去度假的饭店员工，让我觉得选她的人某种意义上来说有批判的味道，很好奇到底是什么内容

11. 没有华丽的妆容让人回想起她刚出道时候的脸，好神奇啊，K-POP的妆容确实非常华丽

12. 眼睛好圆啊，超可爱

13. 即使戏份不多也希望是个重要的角色

14. 爱豆妆容真的好浓啊

15. 五官还是lisa，但是造型又很朴实，根本不像lisa

16. 看多了她的舞台造型，突然觉得有些不习惯

17. 完全没有韩国味道了，好神奇啊，这是她本人追求的美感吗？圆圆的，很可爱

18. 说泰国人长得像泰国人也要被骂是人种歧视吗？

19. 看多了她华丽的造型，看到这里的她觉得超可爱

20. 预告里的她还蛮漂亮的

23. 突然感觉她好像国中生啊

24. 是饭店里能看到的亲切的员工，哈哈哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3481180035

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