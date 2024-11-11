史詩級尷尬！男偶像THE BOYZ Eric誤把「保險套當餅乾」送給粉絲，得知真相大驚：「想躲進老鼠洞」

THE BOYZ成員Eric（孫英宰）每年都會在「Pepero Day」為粉絲寫信表達愛意，今年也不例外，然而沒想到搭配的禮物出了差錯，令人哭笑不得XD

Pepero是韓國一款很有名的巧克力餅乾棒，韓國人會在11月11日這天互送Pepero表達愛意。 Eric出道7年來，每年都會在這一天為粉絲做特別的活動，今年也不例外，在凌晨時用韓文和英文寫了送給粉絲的、飽含深情的信，與一盒「Pepero」擺在一起拍照PO上SNS，表示願意買403萬個送給深愛的「THE B」（官方粉絲名）。



很快有粉絲發現，Eric照片裡的並不是真正的Pepero，而是包裝設計很像Pepero的保險套...！這是韓國保險套品牌「正確想法（brsg）」為推動健康的性文化，與GS25便利店合作推出的特別企劃商品，包裝設計與Pepero十分相似，本意在於讓大家在日常生活中能夠更加自然地接觸到鼓勵健康性生活的各種產品。 該商品只販售到11月11日為止。



Eric發現問題後立即刪除了這張照片，並在粉絲聊天app裡解釋道，今天下班後去宿舍附近的便利店，在門口陳列Pepero的貨架上挑選了這一盒，當時根本不知道它是什麼，選中它只是因為包裝上有「Dear.」的文字，而且THE BOYZ的Fan Song（飯頌）也叫《Dear.》，心想在空格處寫上「The B」豈不是剛剛好！

他表示很抱歉讓大家受到驚嚇，希望大家都有看到他寫的信：「現在感覺十分羞愧丟臉，打算接下來一周的時間都躲進老鼠洞裡…」XD



網友紛紛表示Eric看走眼完全情有可原，這包裝盒不管誰看都是Pepero：「想像一下，如果我買了它送給朋友... 好險」、「對不起啊Eric，但我笑到快要斷氣」、「100%是包裝的錯」、「Eric無罪！」

▽這封信也PO在THE BOYZ官方X帳號了，昨晚錯過的粉絲可以去看哦！



[ERIC] 해피 빼빼로 데이

“Always Remember, Eric Loves You” pic.twitter.com/XGmAOBTnpd — THE BOYZ (더보이즈) (@WE_THE_BOYZ) November 10, 2024

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