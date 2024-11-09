韩国男团AB6IX下月14日袭港！带来全新主打歌〈NVKED〉更准备丰富粉丝福利

各位ABNEW（AB6IX粉丝名）尖叫！！由田雄、金东贤、朴佑鎭及李大辉四位成员组成的韩国男团AB6IX正式宣布将会於本年12月14日再度访港，为香港的粉丝们带来《2024 AB6IX FAN CONCERT ‘Stay With ABNEW’ IN HONG KONG》。届时AB6IX不止会带来刚刚推出的全新音乐作品，更为大家准备了各式各样丰富的福利，想超近距离与四位成员见面？想亲眼欣赏新歌舞台？那就绝对不要错过此次的 FAN CONCERT！

今年迎来出道五周年的AB6IX一直活跃於韩国歌坛，每年都会展现全新的音乐作品，为粉丝们送上精彩的舞台！最近，AB6IX时隔九个多月，在10月10日就推出了第九张EP专辑《BORN LIKE THIS》，并以主打歌〈NVKED〉回归，成员李大辉更参与了这首歌的作词、作曲和制作，轻快的朋克旋律配上AB6IX整齐划一的舞步，就如歌曲中唱到「Let's get naked」的口号一样，展现出AB6IX既真实又自信的一面，为粉丝们送上4人4色的舞台魅力！作为Comeback后首度袭港，AB6IX也预告将会在香港舞台上表演这首全新的主打歌〈NVKED〉，各位ABNEW记得把握机会！



时隔多年再度来香港开骚，AB6IX将这次的FAN CONCERT命名为《2024 AB6IX FAN CONCERT ‘Stay With ABNEW’ IN HONG KONG》，灵感来自於新专辑的收录曲〈Butterfly Effect〉，当中有一句歌词「Stay with you」，借此表达出他们对ABNEW的爱就像蝴蝶效应一样逐渐加深，非常浪漫！同时，AB6IX亦为香港的粉丝们准备了一连串丰富福利，每位购票的VVIP都能同时进行 SOUND CHECK 及HI-TOUCH 活动，除此之外不同票价之门票均有机会抽到Fan Sign Event、4:10团体合照、亲签即影即有照片、亲签海报等福利，绝对是千载难逢近距离与AB6IX四位成员见面的好机会！约定各位ABNEW，12月14日不见不散！



《2024 AB6IX FAN CONCERT ‘Stay With ABNEW’ IN HONG KONG》

日期：2024.12.14 (SAT) 6PM (HKT)

场地：Studio 8, Tai Po (详细地址将以电邮发送给购票人士 Full address will be sent to ticket buyers through email)

票价：VVIP HK$1680 / VIP HK$1280 / GA HK$880

公开发售：2024.11.12 (TUE) 12nn (HKT) at Eventbrite





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