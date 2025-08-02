K-POP時隔13年再奪英國榜首！《K-POP獵魔女團》熱門單曲〈GOLDEN〉接棒鳥叔PSY〈江南Style〉創新紀錄

時隔13年，終於有第二首K-POP歌曲登上英國官方單曲榜「TOP 100」冠軍！根據當地時間1日公佈的最新排行榜，Netflix動畫電影《K-POP獵魔女團》原聲帶歌曲〈GOLDEN〉比前一週上升了3位，在發行第6週成功登上單曲榜首位。

英國官方單曲榜（Official Charts ）與美國告示牌（Billboard）並列為全球兩大權威音樂排行榜，昨日以「K-POP獵魔女團稱霸！HUNTR/X《Golden》成為13年來首支登頂的K-pop單曲」為題進行了專題報導，稱不僅《Golden》躍升單曲榜冠軍，《K-POP獵魔女團》原聲帶也已連續六周位居官方合輯榜首：「K-POP藝人上一次登上英國官方單曲榜冠軍是在 2012 年，當時PSY的〈江南Style〉創下歷史，成為英國首支K-pop冠軍單曲。」



動畫電影原聲帶歌曲登頂該榜單，是自2022年《魔法滿屋》中的〈We Don't Talk About Bruno〉之後，相隔三年的紀錄。

《K-POP獵魔女團》講述K-POP女團HUNTR/X擊退惡靈、用音樂守護世界的故事，由美國索尼動畫部製作。 〈GOLDEN〉是電影中虛構女團HUNTR/X的代表歌曲，由SM娛樂前練習生出身的作曲家EJAE、韓裔美籍歌手Audrey Nuna與Rei Ami演唱。 知名K-POP製作公司THEBLACKLABEL的Teddy與24等參與作曲，歌詞中含有如「永遠無法破碎」等韓語內容。



這首歌因為朗朗上口的旋律與高亢有力的高音，獲得樂迷一致好評，迅速成為今夏旺季的最大熱門歌曲，6月底首次以第93名進入英國「TOP 100」，之後隨著電影熱映，排名一路飆升，最終登上冠軍寶座。除了在英國奪冠，〈GOLDEN〉也拿下韓國音源平台Melon「TOP 100」榜單冠軍，美國告示牌主單曲榜「Hot 100」也達到第2名的佳績。

英國官方榜首席執行官Martin Talbot表示：「自2012年10月PSY的〈江南Style〉首次成為英國排名第一的韓國流行音樂歌曲以來，已經過去了 13 年。 這一週，是風靡全球的韓國流行音樂的又一個里程碑時刻。」



除了〈GOLDEN〉之外，《K-POP獵魔女團》原聲帶中，〈Your Idol〉名列第10名，〈Soda Pop〉第11名，由女團TWICE成員定延、志效、彩瑛演唱的〈TAKEDOWN〉則位居第63名。



此外，BLACKPINK的新歌〈JUMP〉本週下滑5位至第36名，成員ROSÉ的〈APT.〉則下降4位至第44名。 TWICE的〈STRATEGY〉重新進入榜單，排名第85名。

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