Super Junior銀赫與東海D&E演唱會不忘宣傳代言，銀赫跳到褲子裂開〜東海竟說「好羨慕」！

Super Junior成員中的銀赫與東海所組成的D&E於11月9日10日兩天舉辦《2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR_ECLIPSE_TAIPEI》演唱會，兩人除了用流利中文與台粉大聊特聊外，更不忘宣傳自己代言的便利商店。

銀赫與東海由舞台上的日蝕環圈中間登場，兩人今日的服裝以紅黑色搭配，東海身穿紅色外套搭配黑色長褲，銀赫則是相反以黑色上衣搭配紅色褲子，一登場就為大家連續帶來三首快歌「Rock Your Body」「Twisted」「B.A.D+Danger」，讓全場氣氛立即嗨翻。東海立刻以中文問候大家「大家好！我是誰啊？大聲一點〜」銀赫則是立刻大喊「老婆，不是「好久不見」，應該是「又見面了！」才對〜」



兩人最近也代言了台灣便利商店，廣告曝光度相當高，之前粉絲們更是為了D&E的小卡搶買超商商品，而一上台東海與銀赫也不忘關心粉絲「身體好嗎？吃飯了嗎？」許多粉絲們回答「還沒」，東海立刻以中文告訴大家：「結束以後，一定要去7-11喔〜」真的是最稱職代言人，在演唱舞台中也不忘抓住空檔大喊便利商店的名字，東海還拿出準備好的代言海報，在台上高舉還親吻著海報，令粉絲們笑翻。



東海向大家報告，本次台北演出也是D&E結束了首爾場之後的海外第一站，魚市昨日抵達台北後他的心情非常興奮，一般人興奮狀態下會睡不著，但他卻興奮到立刻入睡！今日還沒到中午他們兩人就已來到演出場地準備，迎接今日滿場6千名粉絲們。銀赫則是動作太大跳到褲子出現裂縫，幸好他立即綁上了衣服，用時尚化解尷尬，不過一旁的東海卻說「好羨慕你」，因為銀赫說一邊跳還會一邊有風灌進去，東海因為太熱，覺得這樣反而不錯。



在中途的VCR中，D&E還化身執事大跳「晚安大小姐」，下一首歌曲’兩人換上了白色外套，半臥著再度登場，唱到一半舞台上VCR還出現了神童的畫面，與他們共同演出這首歌曲。在演唱招牌歌曲「Oppa Oppa」前，東海更發號施令叫全場「大家起來！」，一樓的粉絲們站起來一同跳舞，東海卻覺得二三樓的粉絲似乎不夠high，但是當他了解是因為安全考量而無法讓看台區的觀眾們站起來，終於能夠釋懷，但他卻回應「我會接住你們！」讓粉們覺得相當暖心。



台灣ELF們所準備的應援，總是讓Super Junior相當期待，今日直接把指揮棒交到了D&E手上，他們一發號施令全場就直接開始秀出排字應援，更分了許多階段相當複雜。二三樓出現了「沒有D&E我們的人生就是END」讓他們相當感動。

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