時隔7年4個月「K-POP王者」終於回歸！GD通過直播公開新曲〈Power〉，確定在今天發行！

G-Dragon(GD,權志龍)確定在今日(31)韓國時間下午6點發行新曲〈Power〉。這也是他繼2017年發行的迷你專輯《權志龍》之後,時隔7年4個月推出的個人單曲。

經紀公司 Galaxy Corporation 表示:「〈Power〉在抓住聽眾耳朵中毒性很強的節奏上,添加 GD 強烈的Rap,充分展示 Hip hop的魅力。通過雙重表現讓人再次思考意義的機智的歌詞,是突出他天才面貌的歌曲。」



特別是 GD 在30日通過 IG 直播公開〈Power〉歌曲,讓粉絲們大吃一驚。歌曲一公開,也立即在 SNS 上引發討論,網友:「終於 嗚嗚 GD」、「志龍啊ㅠㅠ」、「日期終於出來了」、「不用等了,就是今天!嗚嗚嗚嗚」、「今天發售的是先公開,預計11月發行正規專輯」、「這是時隔7年回歸的歌曲,請大家多多聽先公開曲和以後發行的正規曲」、「一點宣傳活動都沒有,真的像 GD 一樣」、「已經上癮了!想快點聽到音源」、「歌曲果然很好聽」、「歌曲後半部分真好聽,讓人想起早期」、「瘋了 超喜歡」等等。



WTF I WAS NOT PREPARED FOR THIS G-Dragon doing all the promotion by himself only he can do this truly one of a kind GD



BRING BACK THE KING NEWS @IBGDRGN @FANPLUS1DOTCOM #GDRAGON #POWER pic.twitter.com/cKwgot7fjl