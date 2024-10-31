時隔7年4個月「K-POP王者」終於回歸！GD通過直播公開新曲〈Power〉，確定在今天發行！

G-Dragon（GD，權志龍）確定在今日（31）韓國時間下午6點發行新曲〈Power〉。這也是他繼2017年發行的迷你專輯《權志龍》之後，時隔7年4個月推出的個人單曲。

經紀公司 Galaxy Corporation 表示：「〈Power〉在抓住聽眾耳朵中毒性很強的節奏上，添加 GD 強烈的Rap，充分展示 Hip hop的魅力。通過雙重表現讓人再次思考意義的機智的歌詞，是突出他天才面貌的歌曲。」



特別是 GD 在30日通過 IG 直播公開〈Power〉歌曲，讓粉絲們大吃一驚。歌曲一公開，也立即在 SNS 上引發討論，網友：「終於 嗚嗚 GD」、「志龍啊ㅠㅠ」、「日期終於出來了」、「不用等了，就是今天！嗚嗚嗚嗚」、「今天發售的是先公開，預計11月發行正規專輯」、「這是時隔7年回歸的歌曲，請大家多多聽先公開曲和以後發行的正規曲」、「一點宣傳活動都沒有，真的像 GD 一樣」、「已經上癮了！想快點聽到音源」、「歌曲果然很好聽」、「歌曲後半部分真好聽，讓人想起早期」、「瘋了 超喜歡」等等。



WTF I WAS NOT PREPARED FOR THIS G-Dragon doing all the promotion by himself only he can do this truly one of a kind GD



BRING BACK THE KING NEWS @IBGDRGN @FANPLUS1DOTCOM #GDRAGON #POWER pic.twitter.com/cKwgot7fjl — just winter POWER by GD out on 10/31 (@winterwhatever) October 30, 2024

而 GD 在30日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》中也談到迴歸前的感想，他表示：「不是權志龍而是想以 G-Dragon 重新做音樂回歸，所以目標是好好回歸。」對於這次的新歌，他說：「〈Power〉是關於力量的歌曲，對我來說，力量就是『音樂』。在7年的空白期裡，我感受到媒體的力量非常大，因此包含對媒體力量的諷刺和融合多種力量的各種意思。」另外，GD 也確定出席11月23日的《2024 MAMA》，這也是他時隔9年出席，會帶來什麼樣的舞台，也備受期待。



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