时隔7年4个月「K-POP王者」终於回归！GD通过直播公开新曲〈Power〉，确定在今天发行！

G-Dragon（GD，权志龙）确定在今日（31）韩国时间下午6点发行新曲〈Power〉。这也是他继2017年发行的迷你专辑《权志龙》之后，时隔7年4个月推出的个人单曲。

经纪公司 Galaxy Corporation 表示：「〈Power〉在抓住听众耳朵中毒性很强的节奏上，添加 GD 强烈的Rap，充分展示 Hip hop的魅力。通过双重表现让人再次思考意义的机智的歌词，是突出他天才面貌的歌曲。」



特别是 GD 在30日通过 IG 直播公开〈Power〉歌曲，让粉丝们大吃一惊。歌曲一公开，也立即在 SNS 上引发讨论，网友：「终於 呜呜 GD」、「志龙啊ㅠㅠ」、「日期终於出来了」、「不用等了，就是今天！呜呜呜呜」、「今天发售的是先公开，预计11月发行正规专辑」、「这是时隔7年回归的歌曲，请大家多多听先公开曲和以后发行的正规曲」、「一点宣传活动都没有，真的像 GD 一样」、「已经上瘾了！想快点听到音源」、「歌曲果然很好听」、「歌曲后半部分真好听，让人想起早期」、「疯了 超喜欢」等等。



WTF I WAS NOT PREPARED FOR THIS G-Dragon doing all the promotion by himself only he can do this truly one of a kind GD



BRING BACK THE KING NEWS @IBGDRGN @FANPLUS1DOTCOM #GDRAGON #POWER pic.twitter.com/cKwgot7fjl — just winter POWER by GD out on 10/31 (@winterwhatever) October 30, 2024

而 GD 在30日播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》中也谈到回归前的感想，他表示：「不是权志龙而是想以 G-Dragon 重新做音乐回归，所以目标是好好回归。」对於这次的新歌，他说：「〈Power〉是关於力量的歌曲，对我来说，力量就是『音乐』。在7年的空白期里，我感受到媒体的力量非常大，因此包含对媒体力量的讽刺和融合多种力量的各种意思。」另外，GD 也确定出席11月23日的《2024 MAMA》，这也是他时隔9年出席，会带来什么样的舞台，也备受期待。



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