成績太好遭人嫉妒？Lisa泰國「毒唯」抵制BLACKPINK ROSÉ：怎麼能贏過Lisa

BLACKPINK成員ROSÉ憑藉與Bruno Mars合作的《APT.》馳騁國際榜單之時，韓媒發現同團隊友LISA的部份泰國「毒唯」（網路流行語，早期指只喜歡偶像團體中某一個成員且厭惡其他成員的粉絲。 現泛指只喜歡自家正主，用不理智行為傷害其他藝人的狂熱粉絲，即「唯」一，並且在唯的基礎上還有「毒」。）很眼紅。

韓媒《先驅經濟》報導了相關內容，稱Lisa的泰國粉絲對同組成員ROSÉ和Jennie採取了抵制行動，引發了韓國粉絲的不滿。 在成員們各自進行個人活動的情況下，ROSÉ和Jennie因全球性的高人氣引發了泰國粉絲的不滿。

據報導，疑似Lisa的泰國粉絲在ROSÉ和Jennie的YouTube和社交媒體上進行抵制行動，甚至組織了「BOYCOTT ROSE」的標籤。 一位泰國粉絲還在X上發文警告說「Lisa粉絲會為了抵制ROSÉ不惜一切代價」。事情傳回韓國後，即刻在theqoo上引爆熱議，廣大韓國粉絲和網友紛紛吐槽：「Lisa也是韓國培養出來的」、「笑死人了」、「在泰國有在好好創作歌曲嗎」等。不過也有網友猜測是HYBE公司故意擾亂輿論，試圖轉移民眾對「HYBE報告書」的關注。



此外，有網友指控稱泰國粉絲持續舉報了Jennie本月11日發佈的個人新曲影片，導致該影片在12日被臨時下架。 眾人猜測在此過程中毒唯們可能還使用了非法程序。



Lisa部份泰國粉絲的過度狂熱在過去也屢屢成為問題。 這群人在2022年也曾因ROSÉ晚祝賀Lisa生日一事而大量湧入ROSÉ的社交媒體留言區發佈惡評。 當時ROSÉ在美國，按美國時間為Lisa慶祝生日，但即便如此，他們批評聲也未見平息。



2021年Lisa的個人單曲因未能在韓國音樂節目中奪冠，部份泰國粉絲還跑到當時拿下冠軍的歌手李茂真的社交媒體上發表惡評。 一位泰國粉絲留下的「韓國不配擁有Lisa」留言曾一度引爆韓網熱議。



Lisa在全球範圍內活躍， 6月發佈的單曲《Rockstar》在Spotify全球榜上排名第8，在Billboard Hot 100榜上位列第70位。 最近，她還以特別嘉賓的身份亮相在美國紐約舉行的、時隔六年重啟的「維密秀」。

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