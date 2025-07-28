[有雷]結局腦洞大開的《S LINE》李多熙真正身份成謎！當所有人都看得見紅線，你也就不再特別了！（EP.5－6完）

[有雷]每個人都有代表著Social（社交）、Sex（性）以及Secret（秘密）的S Line，但當這些線條暴露在所有人面前，也表示最深層的秘密不再成為隱私。前四集已經說明了只要戴上了一副神秘眼鏡，就能看到每個人頭上的紅線，而這些紅線也引發殺機。偵辦案件的刑警韓志昱（李洙赫飾）也在案發現場拾獲了這副眼鏡。

以下為防雷線



韓志昱戴上了眼鏡，也體會到了現翖（Arin飾）所看到的世界。他開始自言自語，輕易地辨別出報案遭人性侵的女高中生，對於自己是否有過性經驗，急忙否認的謊言，但過多的線索卻也造成了他的誤判。他透過這些紅線來偵辦案件，原本他對於說謊的女高中生難以信任，但透過監視器畫面中的紅線增減，讓他找出了真正的兇手，原來更可怕的，是幕後策畫整起案件的始作俑者。



現翖與志昱開始懷疑眼鏡到底有幾副？又為何總出現特定的人身上？令志昱擔心的，住在療養院的老父親，以及之前墜樓的姪女善娥（李恩泉飾），他發現竟有人將住在療養院的父親帶走，那人竟是善娥的班導師李圭真（李多熙飾）。更令他崩潰的是他來到善娥床邊，發現善娥頭上唯一的一條紅線竟然與父親相連！這樣的亂倫悲劇令他難以接受。



現翖有了喜歡的對象俊善，期待著自己頭上也出現與他相連的紅線，兩人的確跨越了朋友關係之後，現翖看著自己頭上的紅線害羞地笑了起來。但是開心沒有多久，俊善貼心買了蛋糕要幫現翖慶生時，卻直接橫死街頭，讓現翖的心情直接跌到地獄，放聲大哭，同時她接到有人綁架了好友京珍，要她立即前往學校。韓志昱委託同仁徹查李圭真的身分，卻發現根本沒有這個人，身分成謎。現翖與韓志昱兩人決定一同到學校去救人。



原來李圭真一直在發送眼鏡給為情動搖的人，並且鼓勵人們「去除自己頭上的S Line」，而去除的唯一方法就是殺了對方。她就像邪教勢力一樣擁有追隨者，來到校園救人的現翖以及韓志昱都無法逃出她設定的範圍，兩人只好來到校園頂樓，似乎進入了另一個空間，看見了李圭真的慾望，她想要的就是染紅整片天空，讓所有人不戴眼鏡就能看見S Line，最後李圭真達到了目的。



這個世界變得所有人的頭上已經都出現無法隱瞞的S Line，而也有許多人因為羞愧於此而戴著安全帽或是一個大口罩走路，以往覺得自己跟別人不同的現翖，再也不特別，因為大家都像她一樣能看見S Line了。被染紅的世界會變成什麼樣子呢？

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞