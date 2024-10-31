韓業內人士票選「2024年度電視劇」：《淚之女王》＆《背著善宰跑》各獲60票，並列第1名！

韓國媒體 Joynews24 近日收集200位業內人士的意見，選出了「年度電視劇」，大家心中的第一名是哪部劇呢？

娛樂公司和電視台在職人士、電影和電視節目製作者、娛樂記者等200位業內人士參與 Joynews24 這次的問卷調查。而《淚之女王》和《背著善宰跑》各獲得了60票，並列第一名。

《淚之女王》講述超市王子白賢祐（金秀賢 飾）與 Queens 集團財閥三世、百貨女王洪海仁（金智媛 飾）結婚三年後，因不對頻的生活使婚姻遭遇危機，在克服驚險危機後兩人的愛情如奇蹟般再次綻放的故事。僅播出4集收視率就突破13%，最後一集收視率達到24.9%，也是 tvN 歷代電視劇收視率第一。



而《背著善宰跑》講述因疲憊的生活而遺憾結束生命的頂級男明星柳善宰（邊佑錫 飾），和為了救活他而回到過去的熱血粉絲任素（金惠奫 飾），穿越15年的時空所展開的奇幻愛情故事。雖然播出當時最高收視率僅爲5.8%，但因爆發性的話題性，在網絡上引起熱烈反響，劇終後也掀起「善宰病」的熱潮。



第二名是獲得19票的《好搭檔》。該劇講述人氣離婚律師車恩京（張娜拉 飾）陷入離婚危機，她與新人律師韓宥利（南志鉉 飾）經常因案件產生激烈衝突，一場律師間職場鬥爭即將上演。在離婚題材氾濫的最近，《好搭檔》還充分發揮告知「好好離婚的方法」的解決方案，吸引不少觀眾追劇。



而《聯結》和《政壇旋風》各獲得8票，並列第三名。《聯結》講述緝毒隊的王牌警監被人強迫吸毒後，以好友之死為線索，為追查留下50億保險金後離世的高中好友，揭開了長達20年的友誼和聯繫的故事， 最高收視率達到14.2%。特別是池晟、田美都、權律、金景南等演技派演員，吸引觀眾的視線。



《政壇旋風》講述一位想將腐敗、握有巨大權力的總統連根拔起的國務總理，和與之對抗的經濟副總理對立而展開的故事。薛景求、金喜愛、金美淑等老戲骨的精湛演技，在 Netflix 公開後也引發熱烈討論。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞