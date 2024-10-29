FTIsland李在真發文僅標記隊友李洪基，不見崔敏煥！粉絲擔憂：樂團不會解散吧！FNC：11月活動以2人體制進行

樂團FTIsland成員崔敏煥深陷嫖娼醜聞之時，隊友李在真的言論引發了廣大粉絲和網友的關注，不少人擔心樂團不會就此解散了吧？ ！

李在真日前通過個人SNS表示「#pulse #in #kaohsiung #謝謝，再次感謝」，並公開了照片。照片拍自崔敏煥引爆爭議之後在高雄舉辦的巡演現場，照片中只有他和李洪基的身影，崔敏煥因捲入爭議中而僅在舞台後面伴奏，未與粉絲見面。

相關照片李洪基在之前也有公開過，同時李洪基還留言稱：「真的很感謝大家，從最好的朋友那裡得到了力量，很慶幸能有這樣的機會能夠直接面對面地傳達我們想要說的話，之後也要面對面地和即將於我們見面的朋友們聊天。 因為比起寫字，這樣面對面聊天能夠沒有誤會地好好傳遞到，真的很感謝大家。」

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比起被質疑為崔敏煥「護航」得李洪基的發言，李在真選擇了沉默，僅向粉絲表達了謝意，同時雖然提到了標記了李洪基的社交帳號，但完全沒提到崔敏煥，讓不少粉絲更加擔憂。



日前，崔敏煥被前妻律喜爆料上酒店叫小姐，涉嫌性交易。 韓媒又踢爆崔敏煥與其他人聊天時熟練使用各種夜場隱晦詞語，他稱「去shirts room是不是也沒有（小姐）？」、「幫我準備兩隻牙刷和兩個condition」。 據知情人士透露「shirts room」專指店內有女店員裸露某特定部位與客人「互動」服務的夜店，而「condition」也並非某提神飲料，而是男性避孕工具。

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對於崔敏煥的種種爭議，FNC娛樂僅表示：「這是他們夫妻之間的問題以及私生活，我司很難詳細了解，但就崔敏煥另廣大民眾和觀眾失望這一點，我司深感責任重大，他將中斷包括與孩子們一起上的綜藝在內的所有媒體活動。」

此外，目前首爾江南警署正以涉嫌性交易罪對崔敏煥進行立案前的審查中。

最新消息更新：

29日下午，FNC娛樂再次發佈官方聲明，稱「關於FTISLAND的未來活動，公司經過深入討論，決定以暫時的兩人（李洪基、李在真）體制繼續活動」。

從11月2日的行程開始，鼓手位置將由其他樂手替代，李洪基和李在真會努力準備，確保表演的順利進行。

以兩人制進行的日程安排如下，請大家參考：

11月2日（星期六） Grand Mint音樂節 2024

11月8日（星期五） 韓水源<劇場>音樂節

11月10日（星期日） 2024 FTISLAND LIVE 'PULSE' 澳門

11月17日（星期日） LIVE ON 釜山

11月24日（星期日） LOVE IN SEOUL 2024

對於主辦方的準備工作以及造成困擾的粉絲和觀眾，深表歉意。 相關變動事項將會在確認后及時通知大家。

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