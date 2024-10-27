FTIsland崔敏煥遭前妻律喜毀滅性爆料！李洪基「護航崔敏煥」第二次發言引爭議，韓網友：「真讓人失望」

FTIsland 崔敏煥在2018年1月與女團 LABOUM 出身的律喜結婚，但兩人在去年12月離婚。

律喜24日通過 YouTube 頻道「律喜之家」公開與崔敏煥的離婚原因，相關影片中還包括崔敏煥出入出入聲色場所的錄音記錄，引起軒然大波。



因此，崔敏煥目前正在以性交易嫌疑進行內部調查，經紀公司FNC娛樂也出面回應：「雖然本公司很難詳細詳細了解夫妻問題和個人私生活，但是崔敏煥讓大眾和觀眾失望，對此感到責任重大，決定中斷包含和孩子們一起出演的節目和所有活動。」確定從《超人回來了》下車，26日在高雄舉行的演唱會也改在幕後進行演出。



而同團成員李洪基在25日也在 Weverse 發文：「這是兩個人的私生活，事情卻發展成這樣了。錯了的地方就要承認，低頭道歉才行，不過我們也不應該這麼輕易相信一切。我還是要守護下去、堅持下去，這才是我們吧！我能做的，就是迎著飛來的石塊，繼續向前。」對此，對李洪基的指責紛至沓來，特別是「不要輕易地相信一切」的部分，被指出是不是在護航崔敏煥，部分人更批判：「在擁護崔敏煥的同時，爲什麼之前的成員崔鍾訓卻很快就切割關係呢？」最終李洪基也刪除了貼文。



接著26日有位粉絲在 Weverse 寫下：「爭論焦點不是爆料內容和事實確認，而是身為一個有兒子、女兒的爸爸是否進行了性交易，而且證據多的要滿出來。聽說已經以性交易嫌疑進行內部調查，不知道還要等什麼，希望你能知道，沒有人會願意應援一個像吃飯一樣頻繁進入聲色場所的人，今天的演出真的辛苦了，請好好休息之後再想想吧！」看到這個的李洪基通過留言回覆：「如果不是性交易，也不是聲色場所的話？你能對現在說的話負責嗎？」



雖然該回覆目前已被刪除，但被截圖後在韓網引發熱烈討論（the qoo 留言已經突破1800則）。網友：「就那樣靜靜地待著吧」、「怎麼能對粉絲們說那種話呢？怎麼能把想說的話都說出來呢」、「以本人的標準，帶著小姐玩好像不是性交易」、「爲什麼要追究那個粉絲的責任？粉絲們要認清現實了」、「男人們的友情真讓人流淚啊」、「那爲什麼都下車了？我真的好無語啊！爲什麼拿無辜的粉絲撒氣」、「首先崔珉煥本人很安靜，你爲什麼這麼吵...」、「道德觀念真是不一樣啊」、「本人也能負責嗎？ 如果你錯了，要不要隱退？」、「哇，真是越看越失望」、「有婦之夫打電話找小姐，不就結束了嗎」等等。

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