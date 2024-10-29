FTIsland李在真发文仅标注队友李洪基，不见崔敏焕！粉丝担忧：乐团不会解散吧！FNC：11月活动以2人体制进行

乐团FTIsland成员崔敏焕深陷嫖娼丑闻之时，队友李在真的言论引发了广大粉丝和网友的关注，不少人担心乐团不会就此解散了吧？ ！

李在真日前通过个人SNS表示「#pulse #in #kaohsiung #谢谢，再次感谢」，并公开了照片。 照片拍自崔敏焕引爆争议之后在台湾高雄举办的巡演现场，照片中只有他和李洪基的身影，崔敏焕因卷入争议中而仅在舞台后面伴奏，未与粉丝见面。



相关照片李洪基在之前也有公开过，同时李洪基还留言称：「真的很感谢大家，从最好的朋友那里得到了力量，很庆幸能有这样的机会能够直接面对面地传达我们想要说的话，之后也要面对面地和即将於我们见面的朋友们聊天。 因为比起写字，这样面对面聊天能够没有误会地好好传递到，真的很感谢大家。」



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比起被质疑为崔敏焕「护航」得李洪基的发言，李在真选择了沉默，仅向粉丝表达了谢意，同时虽然提到了标记了李洪基的社交帐号，但完全没提到崔敏焕，让不少粉丝更加担忧。



日前，崔敏焕被前妻律喜爆料上酒店叫小姐，涉嫌性交易。 韩媒又踢爆崔敏焕与其他人聊天时熟练使用各种夜场隐晦词语，他称「去shirts room是不是也没有（小姐）？」、「帮我准备两只牙刷和两个condition」。 据知情人士透露「shirts room」专指店内有女店员裸露某特定部位与客人「互动」服务的夜店，而「condition」也并非某提神饮料，而是男性避孕工具。

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对於崔敏焕的种种争议，FNC娱乐仅表示：「这是他们夫妻之间的问题以及私生活，我司很难详细了解，但就崔敏焕另广大民众和观众失望这一点，我司深感责任重大，他将中断包括与孩子们一起上的综艺在内的所有媒体活动。」

此外，目前首尔江南警署正以涉嫌性交易罪对崔敏焕进行立案前的审查中。

最新消息更新：

29日下午，FNC娱乐再次发布官方声明，称「关於FTISLAND的未来活动，公司经过深入讨论，决定以暂时的两人（李洪基、李在真）体制继续活动」。

从11月2日的行程开始，鼓手位置将由其他乐手替代，李洪基和李在真会努力准备，确保表演的顺利进行。

以两人制进行的日程安排如下，请大家参考：

11月2日（星期六） Grand Mint音乐节 2024

11月8日（星期五） 韩水源<剧场>音乐节

11月10日（星期日） 2024 FTISLAND LIVE 'PULSE' 澳门

11月17日（星期日） LIVE ON 釜山

11月24日（星期日） LOVE IN SEOUL 2024

对於主办方的准备工作以及造成困扰的粉丝和观众，深表歉意。 相关变动事项将会在确认后及时通知大家。

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