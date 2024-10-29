「誹謗其他公司偶像」的內部文件引眾怒！HYBE CEO承認所有錯誤：「向各經紀公司、藝人道歉」

在24日的國會文化體育觀光委員會國政監查中，公開了HYBE 管理層閱覽的《每週報告書》部分內容。

相關文件使用露骨的表達方式，貶低其他偶像組合的外貌和實力，還有私生活爭議、病毒式行銷等意見，因此爭論的導火線仍未熄滅。在報告書中被提及的團體的粉絲們也不斷要求 HYBE 進行道歉。

29日，HYBE CEO 李在相發表正式立場，表示：「對於24日在國會文化體育觀光委員會國政監查中被指出的文件，向藝人們、業界相關人士和粉絲們低頭道歉。」

他表示：「相關文件是在事後收集業界動向、焦點話題的各種反應和輿論的過程中製作的。爲了掌握市場及藝人粉絲的輿論，只對部分主管進行共享，但是相關文件的內容非常不恰當。包含對K-POP藝人刺激性、直白的描述，以及添加撰寫人個人觀點和評價，並且把這些內容製作成文件等。我代表公司承認所有錯誤，深感責任重大，再加上對完全不是事實的病毒式行銷，使得無辜的藝人和相關人員受到誤會和傷害，我感到非常抱歉。」



另外，李在相CEO還表示：「鄭重地向在報告書中被提及而受到傷害的其他公司藝人表示道歉。我們正在單獨聯繫各個經紀公司，親自道歉。另外，我也向對於因公司而備受指責的 HYBE 所有藝人們，真心地道歉。我們承認被分享該文件的主管認知能力不足，爲了不再發生這樣的問題，將制定相關指南，加強內部控制。」而撰寫該報告書的姜某，也在今日被解僱。

最後，他說：「再次向因爲這次事件而受傷的藝人和業界相關人士、粉絲們，還有喜愛和支持K-POP的所有人表示歉意。作爲公司的代表，通過深刻的反省和自我審查，徹底改善過去的錯誤部分，把K-POP藝人的權益和對粉絲們的尊重放在首位，爲K-POP產業的健康發展盡最大的努力。」



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