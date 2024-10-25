FTIsland崔敏煥前妻律喜爆料「常出入聲色場所」，當著父母面「錢塞妻胸口」、找陪酒女錄音全公開！火速宣佈停止活動

前LABOUM成員律喜和FTIsland鼓手崔敏煥育有三子、去年12月離婚，昨日她在YT頻道爆料前夫不端行為，包括當著父母面摸她身體、把錢塞到她胸部，還公開了崔敏煥四處尋找陪酒女的通話錄音。

律喜在影片中說，之前和家人一起玩Go-stop花牌時，兩人贏錢不少、心情不錯，崔敏煥趁家人不注意竟把贏來的錢對折塞到她睡衣領口。 律喜當時不懂他這樣做的原因，後來才知是他一直以來的酒後習慣。



律喜公開了多段通話錄音，第一段發生於2022年8月14日上午3點，一名男子說：「我想去玩，有什麼地方可去嗎？ OOO說沒有小姐」「等一兩個小時也可以，想玩到7點的話要去哪裡？」「那邊基本酒價要多少？」

第二段發生於同年8月10日淩晨2點，男子說自己是偷偷出來，請求看起來是聲色場所相關人士的朋友推薦店鋪：「幫忙（和服務員）說一下，請她們好好照顧我」。 在接下來的通話中，他並遺憾地說道「這裡沒有（小姐），要等一個小時才能見到」「即使去襯衫屋當然也不會有吧。」（*襯衫屋Shirts Room，陪酒女只穿襯衫和內衣服務客人的店）

第三段通話錄音來自7月9日淩晨5點，男子拜託朋友買酒和推薦可以玩的地方，朋友說早上5點店鋪都要關門了、勸他回家，男子堅持請他幫忙找仍在營業的店：「我太想喝一杯，想玩。」朋友最終幫他找到一家店，男子有些不滿地說：「那裡不是輪流服務，而是卡拉ok嗎？ 最近10（*高檔娛樂場所）都是輪流服務耶。」

錄音中的「襯衫屋」「卡拉ok」「10」「choice」都是聲色場所相關的行話，暗示了崔敏煥不健康的私生活。通話錄音從24分開始：



影片公開後引起網民大規模聲討，要求他退出所述樂團FTIsland、並從親自真人秀《超人回來了》下車。

今日上午，崔敏煥所屬社FNC娛樂出面回應，表示公司難以詳細了解夫妻問題和個人私生活，但對於「崔敏煥給大眾和觀眾帶去的失望」感到負有責任，宣佈崔敏煥將中斷所有媒體活動，包括和小孩一起出演的電視節目。



此外，律喜和崔敏煥交往期間意外懷孕，於2018年1月奉子成婚、5月生下兒子，當時她僅21歲。 2020年再生下雙胞胎女兒，2023年12月宣佈已協議離婚。



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