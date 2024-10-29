「Ending匠人」人氣男團 SEVENTEEN 確定參加《2024 MAMA》在日本舞台亮相！

韓國年度頒獎典《2024 MAMA AWARDS》追加公佈了三組出演名單，其中有去年奪得「年度專輯」大獎的男團 SEVENTEEN，引發關注。

今天（29日）上午，《2024 MAMA》官方在首爾麻浦區的媒體發佈會上，由尹信惠CP（企劃製作）為首，公開了追加出演陣容。

除了先前公開的出演名單（歌手團體與演員們）之外，在美國的演出中將有安德森帕克（Anderson .Paak）和新人女團 YOUNG POSSE；在日本的演出中，則有「Ending匠人」稱號、總是帶來精彩舞台的人氣男團 SEVENTEEN，以及透過選秀節目《I-LAND 2：N/α》誕生、即將在11月底出道的新人女團 izna。



尹信惠CP表示：「我們宣布 SEVENTEEN 將參加 MAMA Japan 公演，izna 也將首次在海外亮相，登上日本展現她們的出道舞台，美國舞台也會相當精彩，大家可以透過 MAMA AWARDS 看到更多優秀的舞台。」消息一出更加提升了粉絲們的期待。



今年迎來25週年的《MAMA》最初是在1999年舉行了第一屆的活動，蘊含著展現良好影響力的決心。今年的概念是「BIG BLUR：What is Real？」，追求各種不同的音樂、文化、品味取向等界線模糊、融合後誕生的「前所未見新事物」。



另外，《2024 MAMA》將於11月21日（當地時間）在美國洛杉磯杜比劇院、11月22日至23日在日本大阪京瓷巨蛋舉行，並透過 Mnet 電視台及 YouTube 頻道 Mnet K-POP 向全球直播。

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