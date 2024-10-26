真正活久見 BIGBANG 綜藝合體啦！《家大聲》迎接GD&太陽出演，預告湧入大批網友留言

【影片】粉絲「V.I.P」們期待已久，就連路人粉、一般網友都感到驚喜的經典男團 BIGBANG 終於合體啦！率先在《家大聲》曝光，大家千萬別錯過～。

由 BIGBANG 大聲主持的網路節目《家大聲》迎來了隊友 G-Dragon 和太陽同框錄製節目，官方短影片預告中，也釋出了節目會在11月1日（週五）下午 6 點發佈最新內容，讓網友們期待不已～ 。



▼時機到了！B to the I to the G (bang bang)的標題預告，以代表團隊的手燈開場，大聲高興舞動，三人究竟開心地聊著什麼？太讓人好奇啦！！！



網友留言：「拜託再多透露一點，已經等不及了」、「GD沉寂多年還是那麼受歡迎，真不愧是大明星」、「真的不敢相信我能看到他們三個在一起，感覺我的等待得到了回報，非常感謝」、「太瘋狂了～」、「我愛你們」、「這是給V.I.P們最好禮物！」、「有《劉QUIZ》又有這個，這次是真的回來了，好感動」





此外 G-DRAGON 也確定登上《2024 MAMA》的舞台，預計於11月21日在美國洛杉磯、11月22日和23日在日本大阪登場，他的新歌也同樣令人期待。



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