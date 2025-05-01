有夠犧牲！《24小時健身俱樂部》李濬榮爆笑演出肌肉男，鄭恩地增肥9公斤！收視惜1.8%開跑

《苦盡柑來遇見你》「英凡」李濬榮與《她的日與夜》「李微進」鄭恩地，兩大熱門劇主演攜手新劇《24小時健身俱樂部》，首播僅開出1.8%收視率，不過觀眾普遍評價有趣、搞笑。

（以下提及劇情）

首集情節講述男主角「都賢仲」（李濬榮 飾）如何將女主角「李美蘭」（鄭恩地 飾）帶進健身世界。開頭李濬榮便爆笑演出，搭配主題曲講述自己如何沉迷健身被女友甩了；另一邊，李美蘭也被甩了，男友俊錫怎麼樣就是不願和她上床。



都賢仲明明是健美世界冠軍，但似乎是因失戀影響，拿了獎就跑，回國接手「24小時健身俱樂部」當健身房館長。都賢仲為了生意穿上鮮豔的衣服上街發廣告單，遇到和男友吵著為何不能上床的李美蘭，李美蘭以為都賢仲是男公關便前往俱樂部想療傷……李美蘭玩了一下才發現來錯地方，還被都賢仲當場曝光體重、教訓生活習慣有多差。



李美蘭聽見男友想分手的理由後，下定決心來到「24小時健身俱樂部」，接受都賢仲三個小時的改變人生計畫「全方位生活管理」。後記揭露都賢仲早聽見了李美蘭被分手的理由是「提不起性趣」，都賢仲直接喝斥對方「自己站不起來還找理由」。



網路上觀眾評價大多表示有趣、搞笑，尤其是片頭李濬榮的「犧牲演出」，網友笑說他「演技瘋了」、「很敬業」，而鄭恩地先前透露‎為戲增重9公斤‎也非常敬業，劇中台詞與表情、肢體動作也相當不計形象。不過很可惜，電視收視率僅開出1.8%，電視台KBS今年的水木劇都尚未破3%收視率，相當慘澹。



▼李濬榮精彩「超犧牲」片頭



그냥 인트로 끝나고 이게 냅다 나옴... 누가 여길 어떻게 나오는 지 상황 설명 그딴 거 집어치우고 이준영 프로정신 일단 보세요 이런다고 https://t.co/CZX4SQDgvE — 로미오 (@ineedsktas) May 1, 2025

▼首集李濬榮就兩次公主抱，第二次鄭恩地是踩到滿地蛋白粉滑倒XD，李濬榮又喊「What the fat」，劇情被認為有創意地貼合健身



단백질 쉐이크 가루(일 가능성이 높아보이는)에 미끄러져 넘어진 미란이 또 받아내곤 도현중 왓더뺏 ㅋㅋㅋㅋ하는게 24시 헬스클럽 1화 엔딩이라고? ㅋㅋㅋ 실화냐 이 또드야 ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/oVondge5n8 — 화석 (@notfossil379_) April 30, 2025

下集預告都賢仲被誤會是李美蘭新交的男友，後來李美蘭為了參加一場婚禮想打瘦身針，被都賢仲教指責後展開魔鬼訓練。香港觀眾可於Viu同收看。



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