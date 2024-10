真正活久见 BIGBANG 综艺合体啦！《家大声》迎接GD&太阳出演，预告涌入大批网友留言

【影片】粉丝「V.I.P」们期待已久,就连路人粉、一般网友都感到惊喜的经典男团 BIGBANG 终於合体啦!率先在《家大声》曝光,大家千万别错过~。

由 BIGBANG 大声主持的网路节目《家大声》迎来了队友 G-Dragon 和太阳同框录制节目,官方短影片预告中,也释出了节目会在11月1日(周五)下午 6 点发布最新内容,让网友们期待不已~ 。



▼时机到了!B to the I to the G (bang bang)的标题预告,以代表团队的手灯开场,大声高兴舞动,三人究竟开心地聊著什么?太让人好奇啦!!!



网友留言:「拜托再多透露一点,已经等不及了」、「GD沉寂多年还是那么受欢迎,真不愧是大明星」、「真的不敢相信我能看到他们三个在一起,感觉我的等待得到了回报,非常感谢」、「太疯狂了~」、「我爱你们」、「这是给V.I.P们最好礼物!」、「有《刘QUIZ》又有这个,这次是真的回来了,好感动」





此外 G-DRAGON 也确定登上《2024 MAMA》的舞台,预计於11月21日在美国洛杉矶、11月22日和23日在日本大阪登场,他的新歌也同样令人期待。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻