G-Dragon 不愧是大勢中的大勢！年度企劃歌曲〈Good Day 2025〉強勢登上音源榜冠軍

BIGBANG 歌手 G-Dragon 以製作人身份參與的企劃歌曲〈Good Day 2025〉登上了音源排行榜的冠軍一位。該曲於 24 日下午 6 點公開後，在 Melon HOT 100 上攀升至第1名，並在Genie拿下第2、Vibe國內榜第1、Bugs第4...等，橫掃主要榜單，成功引發熱烈迴響。

儘管是翻唱作品，仍延續了 G-Dragon 先前發行的單曲〈TOO BAD〉的聲勢，再次證明了他的音源強者實力。



話題綜藝節目《Good Day》企劃是由 G-Dragon 提案而啟動的。他表示：「希望能將音樂的力量用在美好的人與事物上。」金泰浩 PD 對此理念產生共鳴，雙方一同策劃本次企劃。參與陣容橫跨各界，聚集了曹世鎬、鄭亨敦、Defconn、Code Kunst，以及演員黃晸珉、金高銀、藝人旗安84、洪真慶、主廚安成宰、「88line」成員丁海寅、任時完、李洙赫、黃光熙、BIGBANG的太陽與大聲、2NE1的CL、SEVENTEEN小分隊夫碩順、DAY6、aespa...等等約 20 多位明星。



G-Dragon 將都市孩子們的〈心電感應〉（Telepathy）與〈月光窗邊〉重新編排為 2025 年版本，賦予歌曲跨世代的嶄新詮釋。他為每位成員量身分配演唱段落，並在與鄭亨敦的錄音過程中結合綜藝感與製作功力，提升完成度。副歌高潮部分由黃晸珉以深具感染力的高音增添情感，太陽則以招牌高音穩住全曲核心。



MV 也同步公開。透過 VHS 懷舊風格的色調與字幕演出，令人聯想到 90 年代MV錄影帶的文化，勾起各世代的共鳴與懷舊情懷。影片公開僅 14 小時即登上 YouTube 音樂熱門上升影片第 2 名。



而部分企劃收益將回饋社會。製作公司 TEO 此前已進行森林火災災後復原的捐款，未來也將持續捐贈給弱勢兒童與青少年群體。

粉絲反應也十分熱烈，SNS 上紛紛留言：「G-Dragon 果然是 G-Dragon」、「竟然能把這兩首歌融合得這麼和諧」、「每年都會記得 2025」、「不只是回歸，連這種企劃也都太感人了」等，各式各樣的讚賞不斷湧現。

另一方面，G-Dragon 將於下月 10 日起從東京巨蛋開跑第三次世界巡迴演唱會《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR 'Übermensch'》。

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