【韓網熱門】GD銀行代言廣告登上美國拉斯維加斯球體地標Sphere

韓亞金融集團今日宣佈與新任品牌代言人GD（G-Dragon，權志龍）合作推出宣傳企劃「On AiR in Las Vegas」，將於4月29日至5月5日在美國拉斯維加斯的全球最大LED球形巨幕「Sphere」進行播放，廣告影片將於今日下午6點正式公開。

▽現場影片真的很美很有sense！



韓國網友評論：

1. 天吶太帥了！規模好大型

2. 嚇我一跳，以為他要在那裡開演唱會

3. 帥是很帥，但有必要在美國打這個廣告嗎？ 甚至是在拉斯維加斯？

4. 韓亞金融不是內需企業嗎？ 還是先想想怎麼救國內經濟吧

5. 與其把錢花在沒用的地方，還不如提高利率、降低手續費回餽客戶

6. Sphere廣告費超貴的（*有說法是一天45萬美元），韓亞銀行的代言人也很多，真的在廣告費上花不少錢kkk

7. 很多韓企開始在美國扎根，銀行也要進行全球化啊，應該是為了全球市場營銷才把GD加進去吧

8. 出於好奇搜了一下，原來在美國也有分行啊

9. 在這裡花錢真是沒救了，還不如用當紅偶像kkkk馬上就能想到幾個人選，真可惜

10. GD和銀行廣告真的不搭

11. 這些留言怎麼回事，大家幹嘛對GD這麼大惡意啊？

12. 那裡的廣告費有多高你知道嗎ᄏᄏᄏ 一定是有原因才選那邊投廣的

13. 在海外打廣告應該是希望獲得國內媒體報導，從而間接產生宣傳效果。 如果GD在國內拍廣告，大家可能就略過了，而現在就變得很有話題性

14. 找了一些Sphere的廣告來看，真的很神奇很厲害...

出處：https://theqoo.net/hot/3714710317

圖源：韓亞金融集團

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