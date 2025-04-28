GD李珠妍復合？ 自拍照「背景&貓貓」跟男方家一樣，9年5次傳緋聞時間線回顧

李珠妍昨日在個人帳號PO出一張自拍，背景裝潢和懷中的貓咪都與GD（G-Dragon，權志龍）家極為相似，引起網友猜測兩人復合。

照片中，李珠妍坐在一張黑色沙發上，背後一側是白色墻壁和綠色掛畫，另一側擺放了不規則形狀的鏡子。 網友翻出GD的IG小號（8lo8lo8lowme）之前PO出的家內照片，認為多處細節一致。





不止如此，李珠妍抱著一隻灰色貓咪，頸部可見粉紅色毛絨項圈。 粉絲都知道GD養了一胖一瘦兩隻灰色貓咪，之前在小帳也PO過貓咪正面照片，脖子上戴著GD代言的奢侈品牌的項圈，就是粉紅色毛絨款。



部份網友認為GD與李珠妍的戀情無可厚非，至少好過與年輕女偶像傳緋聞（指前段時間GD看Coldplay演唱會在IG PO照時tag TWCIE Sana後秒刪）；女方似乎很想讓人知道他們在一起，但GD似乎沒這個想法，一直都很低調。

五次緋聞回顧

GD和李珠妍的戀情傳聞可以回溯到9年前。 2017年10月，兩人通過自拍app拍攝的影片外流，讓他們的關係首次受到關注。



緊接著的11月，網友發現兩人在2016年9月和10月就PO過很多背景相似的照片，包括玩滑索和飛行傘、牧場、餐廳、畫有龍圖案的墻壁等等，似乎在夏威夷一起旅行。對此，雙方都表示只是好同事、沒有交往。









2018年D社報導的「元旦情侶」就是他倆，稱二人在剛剛過去的年底進行了4天3夜濟州島之旅，但當時雙方都表示否認。



2019年5月，李珠妍又在個人帳號PO出和GD一起自拍的影片，隨後刪除。片中兩人用了小鹿濾鏡，GD還嘟嘴轉頭看著女方，看起來十分親近。



最近6年都沒有兩人的更多消息，很多人以為他們已經分手，這次李珠妍自曝照片再次引發「復合」等猜測。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞