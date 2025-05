TAEYEON一連兩場澳門演唱會 在無敵花海下完美落幕

韓國人氣女子天團「少女時代」隊長TAEYEON睽違一年七個月後,以全新個人演唱會《TAEYEON CONCERT – The TENSE》與粉絲見面。《TAEYEON CONCERT – The TENSE》世界巡迴演唱會首站在今年3月7日首爾正式展開,先後到台北、馬尼拉及雅加達站,至4月26及27日一連兩晚,首度空降澳門威尼斯人綜藝館,由光尚娛樂、REG主辦、棋人娛樂協辦的《TAEYEON CONCERT – The TENSE in MACAU》。

今次是TAEYEON首次在澳門舉行個人演唱會,意義重大。為了今次演唱會,TAEYEON精心準備精彩演唱環節及豐富的粉絲福利,讓現場2萬S♡NE (TAEYEON粉絲名稱) 完全陶醉在她的超級美聲當中,並留下深刻回憶。演唱會上,TAEYEON頭戴金色皇冠,穿上飄逸長裙以一曲〈Fabulous〉華麗登場,隨後唱出〈I〉一曲,全場粉絲立刻起哄,並一起合唱副歌部份,率先帶動演唱會氣氛昇溫。為迎合演唱會5個不同演出環節,TAEYEON換上不同風格的服裝,並唱出〈Blue Eyes〉、〈Make Me Love You〉及〈Heaven〉等歌曲,然後氣氛一轉,TAEYEON換上黑色火熱舞衣叫唱〈Hot Mess〉及〈Cold As Hell〉,再次以超凡唱功顯示其「天籟之音」的實力。





另外,演唱會的舞台視覺效果同樣震撼,配合精心製作的VCR片段及氛圍,令粉絲完全進入超級視聽感受。在演唱會期間,TAEYEON不時跟台下粉絲互動, 感性地給S♡NE說:「感謝大家到來支持,這是我個人出道十周年,所以想把這演唱會帶來澳門,我們以後都會有很多見面機會!」,而每次TAEYEON溫柔地說話,粉絲都會不禁起哄回應,場面氣氛十分感動。





在演唱會接近尾聲時,台下S♡NE自發地一起唱出〈Dream〉,而當TAEYEON唱出〈Curtain Call〉及〈UR〉時,S♡NE更舉起手機揮動,全場變成一片美麗的燈海。及後,S♡NE舉起一早準備好的應援,令TAEYEON既驚喜又感動,並多次以致謝,表示感謝大家一直對她的支持:「為期待已久的S♡NE繼續帶來精彩的演出。能夠讓我來澳門開唱,並座無虛席,真是十分厲害!我不會忘記大家給我的愛,並會好好保存。我會再次為大家展示更帥氣的模樣。」最後,全場發放出粉色彩帶,以配合〈UR〉歌曲意境,場面溫馨。







一連兩場《TAEYEON CONCERT - The TENSE in MACAU》完美落幕,TAEYEON將於5月3及4日前往新加坡站,5月31及6月1前往曼谷站,而6月7日則移師香港亞洲博覽館ARENA舉行香港站。





Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢,請先聯絡我們

