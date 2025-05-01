TAEYEON一連兩場澳門演唱會 在無敵花海下完美落幕

韓國人氣女子天團「少女時代」隊長TAEYEON睽違一年七個月後，以全新個人演唱會《TAEYEON CONCERT – The TENSE》與粉絲見面。《TAEYEON CONCERT – The TENSE》世界巡迴演唱會首站在今年3月7日首爾正式展開，先後到台北、馬尼拉及雅加達站，至4月26及27日一連兩晚，首度空降澳門威尼斯人綜藝館，由光尚娛樂、REG主辦、棋人娛樂協辦的《TAEYEON CONCERT – The TENSE in MACAU》。

今次是TAEYEON首次在澳門舉行個人演唱會，意義重大。為了今次演唱會，TAEYEON精心準備精彩演唱環節及豐富的粉絲福利，讓現場2萬S♡NE (TAEYEON粉絲名稱) 完全陶醉在她的超級美聲當中，並留下深刻回憶。演唱會上，TAEYEON頭戴金色皇冠，穿上飄逸長裙以一曲〈Fabulous〉華麗登場，隨後唱出〈I〉一曲，全場粉絲立刻起哄，並一起合唱副歌部份，率先帶動演唱會氣氛昇溫。為迎合演唱會5個不同演出環節，TAEYEON換上不同風格的服裝，並唱出〈Blue Eyes〉、〈Make Me Love You〉及〈Heaven〉等歌曲，然後氣氛一轉，TAEYEON換上黑色火熱舞衣叫唱〈Hot Mess〉及〈Cold As Hell〉，再次以超凡唱功顯示其「天籟之音」的實力。





另外，演唱會的舞台視覺效果同樣震撼，配合精心製作的VCR片段及氛圍，令粉絲完全進入超級視聽感受。在演唱會期間，TAEYEON不時跟台下粉絲互動， 感性地給S♡NE說：「感謝大家到來支持，這是我個人出道十周年，所以想把這演唱會帶來澳門，我們以後都會有很多見面機會！」，而每次TAEYEON溫柔地說話，粉絲都會不禁起哄回應，場面氣氛十分感動。





在演唱會接近尾聲時，台下S♡NE自發地一起唱出〈Dream〉，而當TAEYEON唱出〈Curtain Call〉及〈UR〉時，S♡NE更舉起手機揮動，全場變成一片美麗的燈海。及後，S♡NE舉起一早準備好的應援，令TAEYEON既驚喜又感動，並多次以致謝，表示感謝大家一直對她的支持：「為期待已久的S♡NE繼續帶來精彩的演出。能夠讓我來澳門開唱，並座無虛席，真是十分厲害！我不會忘記大家給我的愛，並會好好保存。我會再次為大家展示更帥氣的模樣。」最後，全場發放出粉色彩帶，以配合〈UR〉歌曲意境，場面溫馨。







一連兩場《TAEYEON CONCERT - The TENSE in MACAU》完美落幕，TAEYEON將於5月3及4日前往新加坡站，5月31及6月1前往曼谷站，而6月7日則移師香港亞洲博覽館ARENA舉行香港站。





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