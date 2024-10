K-pop二代團oppa金賢重冬至開show ，巡演最後香港站 1:1合照福利最珍貴

最近K-pop界其中一個熱門話題就是世代定義,當中說到二代團的代表人物,一定少不了SS501的隊長金賢重。不論他主演的大熱韓劇,如《花樣男子》、《惡作劇之吻》,還是個人歌曲都令人難以忘懷。因此主辦單位DAYMAKER今天正式宣佈,金賢重的2024 KIM HYUN JOONG CONCERT “THE LAST DANCE” CONCERT IN HONG KONG,將在2024年12月21日於香港麥花臣場館盛大舉行。而香港站更是今次巡演的最後一站,絕對是“THE LAST DANCE”中的last dance,必定引來亞洲其他地區,以至世界各地的粉絲,來港跟oppa見面!

金賢重自出道後,不論在K-pop、韓劇等不同界別都取得亮麗成績,而且他更曾經連續5年在香港奪得雅虎投票的最受歡迎韓國歌手,他在香港的人氣絕對不用懷疑!其個人出道作〈Break Down〉分別奪得韓國KBS音樂節目《MUSIC BANK》和Mnet的《M COUNTDOWN》連續兩星期冠軍歌,為其音樂事業寫下重要一頁。而之後再發佈的第二張個人專輯主打歌〈Lucky Guy〉也成為《MUSIC BANK》的冠軍歌,足以證明金賢重對音樂的熱愛和努力付出。



另一方面,金賢重本身也從沒有停下來,好像他早前便為了今次的巡迴演唱會,特別製作和發佈新歌《CAGE》,其強勁的節奏,以至oppa在MV內表演的精彩舞蹈,均一致獲得好評!因此,在今次巡演的首爾、東京、墨西哥城等站,金賢重也將這首新歌作為演唱會的重要部份,成功把現場氣氛炒熱!如想現場欣賞oppa這首新歌,以及為他應援,就一定不能錯過今次香港場的最後機會。



難得今次金賢重的香港演唱會,適逢於冬至晚上舉行,oppa就特別為香港觀眾預備了最溫暖的福利。當中首推最珍貴可以跟金賢重的1:1合照,而且名額更只得30個,絕對令VIP門票更加搶手!其他還有VIP記念掛卡及掛繩、觀看彩排,以及金賢重親自寫上中文的簽名小卡。而寵愛粉絲的oppa為了跟每位粉絲眼神交流,更特別給予全場購票觀眾的Hi-Touch擊掌機會,為大家創造難忘的冬至之夜,有關福利分配方式可參考附圖。



多年不見,不論香港,還是澳門等地的粉絲,也一定非常想念金賢重!想好好把握跟oppa再次近距離見面的機會,就要記著2024年10月31日星期四早上11時的重要時刻,因為2024 KIM HYUN JOONG CONCERT “THE LAST DANCE” CONCERT IN HONG KONG門票,便會於KKTIX公開發售,票價分為VIP $1,880、$1,380和$980。如想知道更多金賢重演唱會的消息,可留意主辦單位的FB, IG等社交媒體更新,以及新聞公佈。

2024 KIM HYUN JOONG CONCERT “THE LAST DANCE” CONCERT IN HONG KONG

日期:2024年12月21日(星期六)

時間:晚上7時

場館:旺角麥花臣場館 MacPherson Stadium

票價:港幣 VIP $1,880 / $1,380 / $980

公開售票:2024年10月31日(星期四)上午11點

訂購網站:KKTIX

經紀公司:HENECIA

主辦單位:DAYMAKER CREATIVES

協辦單位:THE MUSE

贊助:Silver Brillant Limited



