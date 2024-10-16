K-pop二代團oppa金賢重冬至開show ，巡演最後香港站 1:1合照福利最珍貴

最近K-pop界其中一個熱門話題就是世代定義，當中說到二代團的代表人物，一定少不了SS501的隊長金賢重。不論他主演的大熱韓劇，如《花樣男子》、《惡作劇之吻》，還是個人歌曲都令人難以忘懷。因此主辦單位DAYMAKER今天正式宣佈，金賢重的2024 KIM HYUN JOONG CONCERT “THE LAST DANCE” CONCERT IN HONG KONG，將在2024年12月21日於香港麥花臣場館盛大舉行。而香港站更是今次巡演的最後一站，絕對是“THE LAST DANCE”中的last dance，必定引來亞洲其他地區，以至世界各地的粉絲，來港跟oppa見面！

金賢重自出道後，不論在K-pop、韓劇等不同界別都取得亮麗成績，而且他更曾經連續5年在香港奪得雅虎投票的最受歡迎韓國歌手，他在香港的人氣絕對不用懷疑！其個人出道作〈Break Down〉分別奪得韓國KBS音樂節目《MUSIC BANK》和Mnet的《M COUNTDOWN》連續兩星期冠軍歌，為其音樂事業寫下重要一頁。而之後再發佈的第二張個人專輯主打歌〈Lucky Guy〉也成為《MUSIC BANK》的冠軍歌，足以證明金賢重對音樂的熱愛和努力付出。



另一方面，金賢重本身也從沒有停下來，好像他早前便為了今次的巡迴演唱會，特別製作和發佈新歌《CAGE》，其強勁的節奏，以至oppa在MV內表演的精彩舞蹈，均一致獲得好評！因此，在今次巡演的首爾、東京、墨西哥城等站，金賢重也將這首新歌作為演唱會的重要部份，成功把現場氣氛炒熱！如想現場欣賞oppa這首新歌，以及為他應援，就一定不能錯過今次香港場的最後機會。



難得今次金賢重的香港演唱會，適逢於冬至晚上舉行，oppa就特別為香港觀眾預備了最溫暖的福利。當中首推最珍貴可以跟金賢重的1:1合照，而且名額更只得30個，絕對令VIP門票更加搶手！其他還有VIP記念掛卡及掛繩、觀看彩排，以及金賢重親自寫上中文的簽名小卡。而寵愛粉絲的oppa為了跟每位粉絲眼神交流，更特別給予全場購票觀眾的Hi-Touch擊掌機會，為大家創造難忘的冬至之夜，有關福利分配方式可參考附圖。



多年不見，不論香港，還是澳門等地的粉絲，也一定非常想念金賢重！想好好把握跟oppa再次近距離見面的機會，就要記著2024年10月31日星期四早上11時的重要時刻，因為2024 KIM HYUN JOONG CONCERT “THE LAST DANCE” CONCERT IN HONG KONG門票，便會於KKTIX公開發售，票價分為VIP $1,880、$1,380和$980。如想知道更多金賢重演唱會的消息，可留意主辦單位的FB, IG等社交媒體更新，以及新聞公佈。

2024 KIM HYUN JOONG CONCERT “THE LAST DANCE” CONCERT IN HONG KONG

日期：2024年12月21日（星期六）

時間：晚上7時

場館：旺角麥花臣場館 MacPherson Stadium

票價：港幣 VIP $1,880 / $1,380 / $980

公開售票：2024年10月31日（星期四）上午11點

訂購網站：KKTIX

經紀公司：HENECIA

主辦單位：DAYMAKER CREATIVES

協辦單位：THE MUSE

贊助：Silver Brillant Limited



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