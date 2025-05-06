NCT WISH香港演唱會全場爆滿 白馬王子造型冧粉絲：我鍾意你！

K-pop大勢男團NCT WISH，一連兩天在亞洲國際博覽館10號展館盛大舉行了他們首次香港演唱會《2025 NCT WISH ASIA TOUR LOG in HONG KONG》。作為他們亞洲巡演的其中一站，來自香港以至其他地方的NCTzen WISH（官方粉絲名）都表現對NCT WISH的熱情，兩場演唱會的門票均全部售罄，一票難求！6位成員為了回饋歌迷的厚愛，亦全力以赴帶來接近20首歌曲共兩小時的精彩演出，跟觀眾們共度了一個愉快的晚上。

在強勁的音樂和舞蹈下，穿起閃亮全白西裝的NCT WISH，就如白馬王子般帥氣，並以出道冠軍歌〈WISH〉正式登場，隨即引來NCTzen WISH的熱烈應援！而為了將現場氣氛推上高峰，NCT WISH隨即送上〈Steady〉、〈Sail Away〉和〈Miracle〉三首大熱作品，憑藉精湛舞技和演出，令觀眾們留下深刻印象。



熱舞過後，NCT WISH當然要第一時間跟觀眾打招呼，成員們更努力苦練廣東話，來跟現場的NCTzen WISH拉近距離。他們先一起齊聲說：「香港大家好！尖叫聲！」又化身暖男再說：「好掛住你哋！我鍾意你！」即時引來粉絲們瘋狂尖叫！而即將於5月11日生日的Sion更一邊脫下衣服，一邊用廣東話說：「大家好，我係Sion！」作自我介紹。



NCT WISH為了讓觀眾們享受他們的演出，特別將演唱會變成遊戲一樣，除了自己的作品，更特別演繹了NCT U的〈Make A Wish〉和神話的〈Eusha! Eusha!〉這些經典的K-pop代表作，成功迷倒了每一位現場觀眾！接著NCT WISH又跟NCTzen WISH大玩全場手燈人浪，場面既有氣勢又十分美麗，構成一個難忘的畫面。成員們還用廣東話大讚：「NCTzen WISH世一！」



到了Encore部份，NCT WISH特別送上剛推出的迷你專輯同名主打歌〈poppop〉，這首歌更成功奪得韓國Mnet、KBS和MBC三大電視台音樂節目的三台冠軍歌，為他們的音樂事業寫下了重要的一頁，這份喜悅當然要跟NCTzen WISH一起分享！6位成員送上〈Our Adventure〉作為演唱會最後一首歌曲，象徵他們不怕冒險的勇氣之餘，更會跟歌迷一起創造美好的片段。依依不捨的NCT WISH，最後再以廣東話說：「我好幸福！我鍾意你！你要食飯呀！我哋係NCT WISH多謝！」來跟觀眾們道別。



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