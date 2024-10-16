INFINITE成員張東雨因委託用印而損失高達7億韓元：「連賠償金也無法得到」

INFINITE成員張東雨在今日播出的MBC Every1節目《都長大了還不搬出去》中大方提到自己過往曾遭到詐騙，損失高達7億韓元！

洪真京先是對於在家中習慣裸睡的張東雨感到訝異，不過東雨說這是他從小就養成的習慣，這是非常舒適的。甚至東雨還自爆除了有工作有拍攝時會穿著整齊內衣褲，平時幾乎都沒特別穿內衣褲，可能已經習慣，感覺自然舒適，大約已經六、七年不穿內衣，甚至感受不到內衣的必要性。



在韓國超過30歲不結婚、沒買房，而且繼續跟爸媽住在一起，這樣的年輕人，近年被韓國社會稱為「袋鼠族」。張東雨也算是其中一員，不過他並非因為收入的關係成為袋鼠族，他表示吃飯生活仍然不成問題，甚至每個月也還能夠繳交生活費平均180萬韓元，但他表示自己是「傻瓜袋鼠」。



東雨一起床就吞了7種營養品，母親表示東雨對於自己的健康相當擔憂，平時抽菸不喝酒，就連咖啡以及碳酸飲料都不喝，而是喝五味子茶。張東雨也表示自己就算在夏天也是喝熱茶，運動後也飲用溫水，蛋白質的攝取也剛剛好。母親也提到他在宿舍生活時期，就連牙膏都相當節省，不過沒想到他會在大金額上遭受詐騙。



張東雨表示，自己曾在20歲21歲左右，實在太年輕不懂事，把自己的印章交給了購買汽車的經銷商，卻不知道這舉動是非常危險的，因為自己的確委託業務，車子的價格開得很高，業務一定也賺取了高額利潤，東雨完全沒有起疑，還與這位業務簽訂了好多份的合約，最高每月租賃費用曾出現1600萬韓元！當時的他卻覺得很理所當然，就這樣大概被騙了7億韓元左右。雖然尋求法律途徑解決，但卻因為印鑑是他本人委託對方蓋的，在租賃的合約上完全沒有爭議，自然東雨也無法獲得賠償金。

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