曹寶兒低調大婚！「迫降CP」同款漢江美景酒店，新劇《山寨人生》男主角金秀賢也出席

曹寶兒今年才8月才公開戀情，昨日（10月12日）就舉辦了婚禮，即將共同主演Disney+新劇《山寨人生》的金秀賢也有出席祝賀，親切地與賓客們合照XD

曹寶兒男友是圈外人，身份信息一概保密，婚禮也只邀請雙方親友出席，以非公開方式舉辦。 網路上僅有一張曹寶兒在父親陪伴下步入會場的模糊照片流傳：



Congratulations on your wedding day to the most beautiful bride Jo Boah & husband



Wishing you both a lifetime filled with love, joy, and endless happiness



This is Bbo and her father #조보아 #JoBoAh #ChoBoAh pic.twitter.com/BYRnD5BTYJ — Bbo (@jjngmyeoon) October 12, 2024

出席婚禮的圈內人包括曹寶兒好友兼演員前輩蔡時那，一起出演《白種元的巷弄食堂》的美食企業家白種元、知名主持人金聖柱，以及新劇《山寨人生》的男主角金秀賢：



ㅅㅅㅅㅆ발 조보아 언니 결혼식 간 김수현 pic.twitter.com/iWWffGIi1v — 삼동주민 (@tkadong) October 12, 2024

婚禮場地選在華克山莊首爾大酒店內的花園別墅「ASTON HOUSE」，很多演藝圈名人都是在這裡步入婚姻殿堂，包括玄彬和孫藝真、裴勇俊和朴秀真、李施昤和企業家老公、GD姐姐權多美和姊夫金敏俊等等。 飯店位於半山腰，戶外庭院可一覽漢江美景，夕陽時分格外美麗，或許這就是婚禮時間選在下午5點的原因。



曹寶兒出道以來幾乎沒有緋聞，8月宣佈戀情時通過所屬社表示「遇到珍貴的緣分，長期以來積累對彼此的信任和愛意」從而決定結婚。 有人懷疑曹寶兒匆忙結婚是因為已有身孕，所屬社否認稱她未來一整年都有電視劇拍攝工作，甚至婚禮也是在拍攝行程中間見縫插針、連蜜月旅行都沒時間去，只因兩人交往已久才很快定下日期。



曹寶兒接下來有兩部作品要與大家見面，一部是與李宰旭、鄭家藍、朴丙垠、金材昱合作主演的古裝懸疑愛情劇《吞金》，預計明年通過Netflix公開; 另一部即是和金秀賢合作的《山寨人生》，以1997年亞洲經濟危機到2000年代初期為背景，講述發生在「山寨貨市場」裡的故事，預計明年通過Disney+上線。



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