曹寶兒低調大婚！「迫降CP」同款漢江美景酒店，新劇《山寨人生》男主角金秀賢也出席

曹寶兒今年才8月才公開戀情,昨日(10月12日)就舉辦了婚禮,即將共同主演Disney+新劇《山寨人生》的金秀賢也有出席祝賀,親切地與賓客們合照XD

曹寶兒男友是圈外人,身份信息一概保密,婚禮也只邀請雙方親友出席,以非公開方式舉辦。 網路上僅有一張曹寶兒在父親陪伴下步入會場的模糊照片流傳:



Congratulations on your wedding day to the most beautiful bride Jo Boah & husband



Wishing you both a lifetime filled with love, joy, and endless happiness



This is Bbo and her father #조보아 #JoBoAh #ChoBoAh pic.twitter.com/BYRnD5BTYJ