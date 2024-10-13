宋枝恩&朴維感動完婚！Secret、Rainbow、《全干視》班底、安內相、金倫奭等祝福

女團Secret出身演員宋枝恩9日與身障YouTuber朴維（另譯朴偉）舉行婚禮，雖然「Secret前隊友韓善伙未出席」引發網友熱議，成員間不合傳聞再次浮出水面，不過仍可看到宋枝恩收到其他圈內好友祝福。婚禮幕後花絮也在昨（12）日公開。
Secret目前僅全烋星、鄭河娜與宋枝恩仍密切聯絡、保有好姐妹情誼，婚禮前宋枝恩便帶著朴維見兩人，四人相談甚歡。全烋星、鄭河娜當然沒缺席，和Secret同期出道的女團Rainbow成員盧乙、鄭允慧與金智淑也參加。
▼前排金智淑、鄭河娜、鄭允慧、盧乙，後排全烋星
另外還有演員鄭侑敏、南寶拉、裴允京、文知茵、吳荷妮，諧星金基里，歌手朴弼奎（박필규）、元赫（원혁），模特兒朴素允（박소윤），主播李庭旻、YouTuber「韓國奶奶」朴茉萊、獨臂YouTuber金娜允……等等。宋枝恩和朴維近期熱絡參與的綜藝節目《全知干預視角》主持人與班底宋恩伊、全炫茂與李英子及崔江姬亦出席。婚禮祝歌則由白智榮及洪艾薩克（Hong Isaac，홍이삭）獻唱
백지영님 축가 촬영하는 홍이삭 ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/B0QTg581ep— 햄치즈 (@toast_for_isaac) October 10, 2024
주섬주섬 찰칵 :) 위지은쀼 브이— 나무 (@isacnamu) October 10, 2024
홍이삭 셀카 귀하다
웃긴오빠여써...... pic.twitter.com/AAaoythgUK
從友人拍攝的畫面可見，婚禮過程中宋枝恩與朴維不時落下淚水，尤其是講述誓詞程序，令人動容。朴維YouTube頻道昨公開長達44分鐘婚禮幕後花絮，原來全炫茂擔任婚禮主持人，朴維從宋枝恩進場就開始哭了，宋枝恩跟著淚流，在朴維弟弟獻上祝福詞談到朴維下半身癱瘓，三個人更哭到不行。白智榮與洪艾薩克祝歌表演亦收錄，歌手Bumkey、基督教歌手昭享、HADASH MUSIC與Bumkey也帶來演出。
花絮尾聲還有賓客們影像祝福，尹昭熙、李己雨、Sleepy、辛愛羅、安內相、洪京民、金倫奭……星光熠熠誠摯為新人祝福。
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