曹宝儿低调大婚！「迫降CP」同款汉江美景酒店，新剧《山寨人生》男主角金秀贤也出席

曹宝儿今年才8月才公开恋情，昨日（10月12日）就举办了婚礼，即将共同主演Disney+新剧《山寨人生》的金秀贤也有出席祝贺，亲切地与宾客们合照XD

曹宝儿男友是圈外人，身份信息一概保密，婚礼也只邀请双方亲友出席，以非公开方式举办。 网上只有一张曹宝儿在父亲陪伴下步入会场的模糊照片：



Congratulations on your wedding day to the most beautiful bride Jo Boah & husband



Wishing you both a lifetime filled with love, joy, and endless happiness



This is Bbo and her father #조보아 #JoBoAh #ChoBoAh pic.twitter.com/BYRnD5BTYJ — Bbo (@jjngmyeoon) October 12, 2024

出席婚礼的圈内人包括曹宝儿好友兼演员前辈蔡时那，一起出演《白种元的巷弄食堂》的美食企业家白种元、知名主持人金圣柱，以及新剧《山寨人生》的男主角金秀贤：



ㅅㅅㅅㅆ발 조보아 언니 결혼식 간 김수현 pic.twitter.com/iWWffGIi1v — 삼동주민 (@tkadong) October 12, 2024

婚礼场地选在华克山庄首尔大酒店内的花园别墅「ASTON HOUSE」，很多演艺圈名人都是在这里步入婚姻殿堂，包括玄彬和孙艺真、裴勇俊和朴秀真、李施昤和企业家老公、GD姐姐权多美和姊夫金敏俊等等。 饭店位於半山腰，户外庭院可一览汉江美景，夕阳时分格外美丽，或许这就是婚礼时间选在下午5点的原因。



曹宝儿出道以来几乎没有绯闻，8月宣布恋情时通过所属社表示「遇到珍贵的缘分，长期以来积累对彼此的信任和爱意」从而决定结婚。 有人怀疑曹宝儿匆忙结婚是因为已有身孕，所属社否认称她未来一整年都有电视剧拍摄工作，甚至婚礼也是在拍摄行程中间见缝插针、连蜜月旅行都没时间去，只因两人交往已久才很快定下日期。



曹宝儿接下来有两部作品要与大家见面，一部是与李宰旭、郑家蓝、朴丙垠、金材昱合作主演的古装悬疑爱情剧《吞金》，预计明年通过Netflix公开; 另一部即是和金秀贤合作的《山寨人生》，以1997年亚洲经济危机到2000年代初期为背景，讲述发生在「山寨货市场」里的故事，预计明年通过Disney+上线。



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