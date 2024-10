BLACKPINK Lisa新曲歌詞認愛LV三公子？ 綠色眼睛的法國男孩讓我沉醉

BLACKPINK成員Lisa和頂級財閥LV家族三公子Frédéric Arnault的戀愛傳聞鬧得沸沸揚揚,但當事人從未正面回應過。 最近這位貴公子出現在了Lisa的新歌裡,似乎坐實了兩人的關係。

上個月29日(韓國當地時間),Lisa亮相在美國紐約中央公園舉辦的大型慈善演出「全球公民音樂節」上,和Post Malone、Doja Ca等世界級歌手共同擔任表演嘉賓。 Lisa演繹了《ROCKSTAR》、《NEW WOMAN》、《Lalisa》、《Money》等歌曲,完成了她出道後的首次個人音樂節演出,尤其是她首次公開了尚未發佈的新歌《Moonlit Floor》,引發了極大關注。 據Lisa方面透露,這首歌將於10月4日發行,並採樣了Sixpence None the Richer的代表作《Kiss Me》。



不少歌迷發現《Moonlit Floor》歌詞暗藏玄機,似乎是Lisa和傳言中的男友Frédéric Arnault的傳情之曲。 歌詞裡寫著「green eyed French boy got me trippin」(綠色眼睛的法國男孩讓我沉醉),粉絲們認為這是在暗指Frédéric Arnault。 歌詞中還有「你的皮膚為什麼總是那麼柔軟(How your skin is always soft)」以及「你的舌頭怎麼會玩那些把戲? (How your tongue do all those tricks?)」等較為露骨的內容,引發了廣泛討論。



最近,Lisa還在歌手李泳知的網綜《雖然沒準備什麼菜》中拎著Louis Vuitton包包出場,加上歌詞中提到的「法國男孩」,更讓人猜測她是否正式公開戀情。 Lisa與Frédéric Arnault自2023年初開始就緋聞不斷,他們在巴黎首次被媒體拍到一起約會,從而引發了戀愛傳聞。 隨後Lisa和Frédéric Arnault多次被拍到一起出現在不同的國際場合,例如餐廳和私人活動場所,進一步加深了外界對他們戀情的猜測。



