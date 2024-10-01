BLACKPINK Lisa新曲歌詞認愛LV三公子？ 綠色眼睛的法國男孩讓我沉醉
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BLACKPINK Lisa新曲歌詞認愛LV三公子？ 綠色眼睛的法國男孩讓我沉醉

明星   2024年10月1日   星期二08:52   Tracy  

（封面圖源：IG@lalalalisa_m）

BLACKPINK成員Lisa和頂級財閥LV家族三公子Frédéric Arnault的戀愛傳聞鬧得沸沸揚揚，但當事人從未正面回應過。 最近這位貴公子出現在了Lisa的新歌裡，似乎坐實了兩人的關係。

上個月29日（韓國當地時間），Lisa亮相在美國紐約中央公園舉辦的大型慈善演出「全球公民音樂節」上，和Post Malone、Doja Ca等世界級歌手共同擔任表演嘉賓。 Lisa演繹了《ROCKSTAR》、《NEW WOMAN》、《Lalisa》、《Money》等歌曲，完成了她出道後的首次個人音樂節演出，尤其是她首次公開了尚未發佈的新歌《Moonlit Floor》，引發了極大關注。 據Lisa方面透露，這首歌將於10月4日發行，並採樣了Sixpence None the Richer的代表作《Kiss Me》。
（圖源：IG@lalalalisa_m）

不少歌迷發現《Moonlit Floor》歌詞暗藏玄機，似乎是Lisa和傳言中的男友Frédéric Arnault的傳情之曲。 歌詞裡寫著「green eyed French boy got me trippin」（綠色眼睛的法國男孩讓我沉醉），粉絲們認為這是在暗指Frédéric Arnault。 歌詞中還有「你的皮膚為什麼總是那麼柔軟（How your skin is always soft）」以及「你的舌頭怎麼會玩那些把戲？ （How your tongue do all those tricks？）」等較為露骨的內容，引發了廣泛討論。

最近，Lisa還在歌手李泳知的網綜《雖然沒準備什麼菜》中拎著Louis Vuitton包包出場，加上歌詞中提到的「法國男孩」，更讓人猜測她是否正式公開戀情。 Lisa與Frédéric Arnault自2023年初開始就緋聞不斷，他們在巴黎首次被媒體拍到一起約會，從而引發了戀愛傳聞。 隨後Lisa和Frédéric Arnault多次被拍到一起出現在不同的國際場合，例如餐廳和私人活動場所，進一步加深了外界對他們戀情的猜測。

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