BLACKPINK Lisa新曲歌词认爱LV三公子？ 绿色眼睛的法国男孩让我沉醉
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BLACKPINK Lisa新曲歌词认爱LV三公子？ 绿色眼睛的法国男孩让我沉醉

明星   2024年10月1日   星期二08:52   Tracy  

（封面图源：IG@lalalalisa_m）

BLACKPINK成员Lisa和顶级财阀LV家族三公子Frédéric Arnault的恋爱传闻闹得沸沸扬扬，但当事人从未正面回应过。 最近这位贵公子出现在了Lisa的新歌里，似乎坐实了两人的关系。

上个月29日（韩国当地时间），Lisa亮相在美国纽约中央公园举办的大型慈善演出「全球公民音乐节」上，和Post Malone、Doja Ca等世界级歌手共同担任表演嘉宾。 Lisa演绎了《ROCKSTAR》、《NEW WOMAN》、《Lalisa》、《Money》等歌曲，完成了她出道后的首次个人音乐节演出，尤其是她首次公开了尚未发布的新歌《Moonlit Floor》，引发了极大关注。 据Lisa方面透露，这首歌将於10月4日发行，并采样了Sixpence None the Richer的代表作《Kiss Me》。
（图源：IG@lalalalisa_m）

不少歌迷发现《Moonlit Floor》歌词暗藏玄机，似乎是Lisa和传言中的男友Frédéric Arnault的传情之曲。 歌词里写著「green eyed French boy got me trippin」（绿色眼睛的法国男孩让我沉醉），粉丝们认为这是在暗指Frédéric Arnault。 歌词中还有「你的皮肤为什么总是那么柔软（How your skin is always soft）」以及「你的舌头怎么会玩那些把戏？ （How your tongue do all those tricks？）」等较为露骨的内容，引发了广泛讨论。

最近，Lisa还在歌手李泳知的网综《虽然没准备什么菜》中拎著Louis Vuitton包包出场，加上歌词中提到的「法国男孩」，更让人猜测她是否正式公开恋情。 Lisa与Frédéric Arnault自2023年初开始就绯闻不断，他们在巴黎首次被媒体拍到一起约会，从而引发了恋爱传闻。 随后Lisa和Frédéric Arnault多次被拍到一起出现在不同的国际场合，例如餐厅和私人活动场所，进一步加深了外界对他们恋情的猜测。

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