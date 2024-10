BLACKPINK Lisa新曲歌词认爱LV三公子？ 绿色眼睛的法国男孩让我沉醉

BLACKPINK成员Lisa和顶级财阀LV家族三公子Frédéric Arnault的恋爱传闻闹得沸沸扬扬,但当事人从未正面回应过。 最近这位贵公子出现在了Lisa的新歌里,似乎坐实了两人的关系。

上个月29日(韩国当地时间),Lisa亮相在美国纽约中央公园举办的大型慈善演出「全球公民音乐节」上,和Post Malone、Doja Ca等世界级歌手共同担任表演嘉宾。 Lisa演绎了《ROCKSTAR》、《NEW WOMAN》、《Lalisa》、《Money》等歌曲,完成了她出道后的首次个人音乐节演出,尤其是她首次公开了尚未发布的新歌《Moonlit Floor》,引发了极大关注。 据Lisa方面透露,这首歌将於10月4日发行,并采样了Sixpence None the Richer的代表作《Kiss Me》。



不少歌迷发现《Moonlit Floor》歌词暗藏玄机,似乎是Lisa和传言中的男友Frédéric Arnault的传情之曲。 歌词里写著「green eyed French boy got me trippin」(绿色眼睛的法国男孩让我沉醉),粉丝们认为这是在暗指Frédéric Arnault。 歌词中还有「你的皮肤为什么总是那么柔软(How your skin is always soft)」以及「你的舌头怎么会玩那些把戏? (How your tongue do all those tricks?)」等较为露骨的内容,引发了广泛讨论。



最近,Lisa还在歌手李泳知的网综《虽然没准备什么菜》中拎著Louis Vuitton包包出场,加上歌词中提到的「法国男孩」,更让人猜测她是否正式公开恋情。 Lisa与Frédéric Arnault自2023年初开始就绯闻不断,他们在巴黎首次被媒体拍到一起约会,从而引发了恋爱传闻。 随后Lisa和Frédéric Arnault多次被拍到一起出现在不同的国际场合,例如餐厅和私人活动场所,进一步加深了外界对他们恋情的猜测。



lisa and frederic arnault in new york pic.twitter.com/WemFoK1Mwm — &. (@fredericslisa) September 28, 2024

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻