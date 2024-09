為準備2NE1回歸演唱會！朴春瘦了超多＋狀態超級好，網友：「真的好厲害，希望姊姊注意健康」

2NE1朴春在2020年6月出席《第56屆大鐘獎電影節》,當時的身材較為臃腫,因此引發熱烈的討論。

隔年1月,朴春透過 IG 公開減重前後的照片對比,寫著:「去年的大鐘獎頒獎典禮時,我是那個樣子,因為受到衝擊於是進行減重後,從原本的70公斤減了11公斤,到現在的59公斤。」她表示:「因為接受ADD治療所服用的藥物,所以減重對我來說真的非常辛苦。」但2022年出席菲律賓《2022 POPSTIVAL》音樂節時,朴春又腫了一圈,健康狀態也引起粉絲們的擔心,之後朴春也較少出席公開活動。



From POPSTIVAL MANILA 2022

TO

GRANDWAVE MALAYSIA 2023



See the difference haha She's working out @haroobomkum pic.twitter.com/otuPj7KUXL