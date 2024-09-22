為準備2NE1回歸演唱會！朴春瘦了超多＋狀態超級好，網友：「真的好厲害，希望姊姊注意健康」

2NE1朴春在2020年6月出席《第56屆大鐘獎電影節》，當時的身材較為臃腫，因此引發熱烈的討論。

隔年1月，朴春透過 IG 公開減重前後的照片對比，寫著：「去年的大鐘獎頒獎典禮時，我是那個樣子，因為受到衝擊於是進行減重後，從原本的70公斤減了11公斤，到現在的59公斤。」她表示：「因為接受ADD治療所服用的藥物，所以減重對我來說真的非常辛苦。」但2022年出席菲律賓《2022 POPSTIVAL》音樂節時，朴春又腫了一圈，健康狀態也引起粉絲們的擔心，之後朴春也較少出席公開活動。



From POPSTIVAL MANILA 2022

TO

GRANDWAVE MALAYSIA 2023



See the difference haha She's working out @haroobomkum pic.twitter.com/otuPj7KUXL — XX131 (@shxxbixroxx131) January 15, 2023

而 2NE1 為了迎接出道15週年，在今年8月宣布將在10月舉行完整體演唱會。近日，朴春飛往越南舉行演唱會時，在機場被粉絲拍到整個人又瘦了一大圈，相關影片和照片公開後，也立即在網路上引發熱烈討論，網友：「真的好厲害，希望姊姊注意健康」、「瘦了好多」、「因為吃藥才變胖，所以讓人覺得更不可思議」、「健康最重要」、「歐膩真的辛苦了」、「She is back」、「好期待演唱會」、「好努力 嗚嗚嗚嗚 腿精回歸了」等等。

Park Bom 박봄 in 2024.



That’s it. That’s the tweet. pic.twitter.com/J2KT3wKP9x — 박봄 daily! (@ParkBomDaily) September 21, 2024

2NE1 將在10月5日和6日在首爾奧林匹克公園奧林匹克大廳舉行《WELCOME BACK GLOBAL TOUR》演唱會，但兩日的門票超快速售罄，最後宣布加場10月4日。這次15週年演唱會除了韓國、日本外，日前也宣布將會到馬尼拉、雅加達、香港、新加坡、曼谷、台北。



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