为准备2NE1回归演唱会！朴春瘦了超多＋状态超级好，网友：「真的好厉害，希望姊姊注意健康」

2NE1朴春在2020年6月出席《第56届大钟奖电影节》，当时的身材较为臃肿，因此引发热烈的讨论。

隔年1月，朴春透过 IG 公开减重前后的照片对比，写著：「去年的大钟奖颁奖典礼时，我是那个样子，因为受到冲击於是进行减重后，从原本的70公斤减了11公斤，到现在的59公斤。」她表示：「因为接受ADD治疗所服用的药物，所以减重对我来说真的非常辛苦。」但2022年出席菲律宾《2022 POPSTIVAL》音乐节时，朴春又肿了一圈，健康状态也引起粉丝们的担心，之后朴春也较少出席公开活动。



From POPSTIVAL MANILA 2022

TO

GRANDWAVE MALAYSIA 2023



See the difference haha She's working out @haroobomkum pic.twitter.com/otuPj7KUXL — XX131 (@shxxbixroxx131) January 15, 2023

而 2NE1 为了迎接出道15周年，在今年8月宣布将在10月举行完整体演唱会。近日，朴春飞往越南举行演唱会时，在机场被粉丝拍到整个人又瘦了一大圈，相关影片和照片公开后，也立即在网路上引发热烈讨论，网友：「真的好厉害，希望姊姊注意健康」、「瘦了好多」、「因为吃药才变胖，所以让人觉得更不可思议」、「健康最重要」、「欧腻真的辛苦了」、「She is back」、「好期待演唱会」、「好努力 呜呜呜呜 腿精回归了」等等。

Park Bom 박봄 in 2024.



That’s it. That’s the tweet. pic.twitter.com/J2KT3wKP9x — 박봄 daily! (@ParkBomDaily) September 21, 2024

2NE1 将在10月5日和6日在首尔奥林匹克公园奥林匹克大厅举行《WELCOME BACK GLOBAL TOUR》演唱会，但两日的门票超快速售罄，最后宣布加场10月4日。这次15周年演唱会除了韩国、日本外，日前也宣布将会到马尼拉、雅加达、香港、新加坡、曼谷、台北。



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