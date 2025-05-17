《女神降臨》「神神CP」幸福售後！車銀優送咖啡車給正在拍《瑞草洞》的文佳煐「任朱靜Fighting」

哇～屋哩《女神降臨》「神神CP」又有售後了！！

近日，車銀優為正在拍攝新劇《瑞草洞》的文佳煐送上應援咖啡車，咖啡車橫幅寫著「佳煐努那、任朱靜 Fighting！」車銀優當天準備了咖啡車和餐車，除了文佳煐外，也為一起拍攝《瑞草洞》的李鍾碩和林成宰應援。



車銀優＆文佳煐在2020年一起拍攝《女神降臨》，之後還一起拍攝廣告，去年主演們也再相聚，一起去看「姐姐」林世美的舞台劇。過了好多年依舊保持的好友誼，這次又送上應援咖啡車，也讓劇迷紛紛表示：「我最愛的神神CP」、「是朱靜和修豪」、「哇～又又又有售後了」、「好喜歡《女神降臨》的演員們」等等。



tvN新劇《瑞草洞》由李鍾碩、文佳煐主演，該劇由現役律師李承賢擔任編劇，真實地描繪出「現實律師」的真正生活，將講述律師們負責日常生活和周圍可能發生的案件，並在過程中成長的故事，是部愉快又熱血的青春劇，預計在7月播出。



而車銀優在本月9日參加陸軍軍樂隊面試，經紀公司 Fantagio 娛樂也表示：「車銀優確實參加了陸軍軍樂隊面試。但目前無法得知是否合格，還請理解無法詳細說明。」據悉，如果車銀優通過陸軍軍樂隊面試，將在7月進入新兵訓練所接受基礎訓練，之後在陸軍軍樂隊服役。



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