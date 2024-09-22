【K社韓國小百科】露營良伴！韓企業首推「易開罐五花肉」，免切便攜又衛生、上市10天就搶光

很多人喜歡露營野餐但害怕伺候生鮮肉類食材，韓國知名豬肉品牌「DODRAM」看中這一痛點，於今年6月推出用易開罐裝的一人份五花肉，可以像啤酒瓶一樣放進保冷箱，立即引起搶購！

這款易開罐五花肉名叫「CanDon」，從外觀來看不論形狀尺寸還是顏色設計都跟普通罐裝飲料無異，但通過包裝一側的透明部分，可以看到裡面是貨真價實的生五花肉！



超商販售肉類大多是用泡沫塑膠托盤和保鮮膜包裝，炎熱夏日帶出門稍有不慎就可能滲出血水污染周遭，托盤size更不會自動配合各家的保冷箱，露營時還要備齊剪刀、夾子等器具。 易開罐五花肉則可以輕鬆「混入」易開罐啤酒中間，既節省空間又不怕擠壓，透明包裝方便確認新鮮度，且全部提前切成一口大小，撕開罐口就可直接上烤盤。



CanDon每罐含有300g五花肉、約24片，基本是一人一餐食量，保質期則是10天。 即便不出門露營，對於獨居人士的一人食也是剛剛好。 6月3日上市後，首批4000罐僅僅10天就銷售一空，品牌方現已將產量提高兩倍以上，還計劃將品類擴展到豬頸肉、調味肉等。



大部分消費者給出好評，包括小包裝方便保存、塑膠瓶可回收減少垃圾排放等，韓國第一豬肉品牌的品質保障更不需多說。 加上外觀新穎獨特，立即在SNS上掀起認證打卡潮：



CanDon目前在官方商店和Coupang都有售，還入駐了GS25、Emart24等便利店，下次去韓國露營、看棒球賽都可以考慮帶上它啦！



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