【韓網熱門】對於朴春「自炒戀情」李敏鎬不得不發佈聲明的原因！網友力挺：忍到現在已經很紳士了

對於2NE1成員朴春三番五次通過小帳（小號）稱呼演員李敏鎬是「我老公」、「真心老公」，並上傳李敏鎬照片又秒刪後的行為，李敏鎬方面最終不得不出面回應，稱「和朴春私下並不認識，戀愛傳聞並非事實」。

*相關內容：朴春SNS小帳示愛李敏鎬，直呼「我老公」，驚呆網友！所屬社代表：具體情況難以確認

2NE1朴春貼李敏鎬照片喊「我老公」被罵，委屈解釋：因為是真的才那樣寫！2NE1粉絲罵「麻煩」



Theqoo上有網友以「李敏鎬不得不發佈聲明的原因」為題，搜集了網友們在朴春「自炒戀情」後的留言，很多網友表示：「兩人私下可能真的交往了，那又怎樣，都是成年人了，只是女方很想公開而已」、「有可能真的交往囉，只不過是李敏鎬不想公開」、「祝賀朴春」、「感覺是真的」、「 她都那麼說了，說不定就是真的」、「是真的概率也不是沒有，比如說以前交往過，如果是假的話，希望女方積極治療，希望她內心能夠平靜」、「交往的話又有什麼問題呢？」因為有太多人詢問，甚至相信，這才導致李敏鎬不得不正面回應。



韓國網友評論：

1. 李敏鎬不起訴她已經很紳士了，可能真的覺得她生病了，才忍到現在，求女生適可而止吧

2. 李敏鎬太可憐了，根本都不認識，突然就被傳戀情，我確實在theqoo上看到過好多次內文提到的那些內容

3. 居然有人相信

4. 李敏鎬簡直就是菩薩

5. 我原本希望朴春的公司趕快出來收拾爛攤子，沒想到是受害方先出來回應

6. 明明可以不回應，但實在是沒辦法了

7. 現在朴春的公司也應該趕快發表官方立場了吧，要誠懇一些，明確地道歉，老實說事情發展成這樣李敏鎬就是起訴她也不為過

8. 有些人還在看熱鬧

9. 有些人還嘲笑李敏鎬為什麼非得要發聲明，因為子虛烏有的內容會被惡意放大，甚至誹謗、嘲笑他的作品

10. 朴春啊，該去看病了

11. 朴春經紀公司在做什麼

12. 了解李敏鎬的人都知道絕對不可能，我也覺得不可能，問題是女方一直這樣，會讓不了解真相的人產生疑惑，覺得「會不會是真的」，即使有網友闢謠，還會被反問「你又知道些什麼」

13. 不能因為你生病就胡說八道，製造奇怪的緋聞，明明都有受害人了，還不讓受害人說話，讓他一直忍著嗎？？

14. 不能告她散播虛假消息嗎????

15. 感覺他已經忍了很久，實在不得已才發了聲明，已經非常紳士了

16. 居然有那麼多人相信，也對，她本人親自爆料的，所以很多人才會相信吧

17. 感覺有些人明明知道是假的，還故意留言，太討厭了

18. 居然真的有人相信，李敏鎬太可憐了

19. 不管朴春生不生病，李敏鎬都沒有理由聽她說那些話，業界就說朴春總是這樣

20. 不能替李敏鎬說話，不然還要被罵是媚男

21. 李敏鎬應該煩死了，忍了很久的樣子

22. 如果是男藝人發文說「我老婆」、「我妻子」的話，網路早就炸了，性別對調就說「生病了，真可憐啊」

23. 雖然我不相信，但也不會認為相信的人就是錯的，畢竟兩人都是藝人，出現這種新聞第一反應肯定是「嗯？ 真的嗎？」

24. 其實很多人不是真心相信，反而是想要聽更多的八卦，所以選擇相信

25. 難怪這世上有那麼多人被詐騙啊，太容易相信別人了

原文：https://theqoo.net/square/3621188846

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞