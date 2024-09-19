Jennie＆BamBam美國同框被狗仔拍到，爆戀愛傳聞！公司急否認：只是因爲交情好才一起吃飯

18日，BLACKPINK 成員 Jennie 和 GOT7 成員 BamBam 在美國見面的樣子被狗仔隊拍到，在網路上引發熱烈討論。

據悉，他們一起去了位於美國洛杉磯的著名壽司店，因爲拍到照片看起來非常親密，所以部分人提出兩人的戀愛傳聞。加上兩人的交情從未公開，因此更加受到關注。

今日（19）中午，Jennie 的經紀公司 ODD ATELIER 就 Jennie 和 BamBam 在美國的目擊之談表示：「戀愛傳聞不是事實，只是因爲平時的交情在美國吃了頓飯而已。」據相關人士透露，Jennie 和 BamBam 通過偶像活動積累交情，幾年來一直保持著深厚的友情，最近剛好都在美國，所以一起吃了飯。



Jennie 日前已與美國大型唱片公司哥倫比亞唱片（Columbia Records）簽訂合作夥伴關係，將在今年10月發行個人單曲。這是她在去年10月發表的特別單曲〈You & Me〉之後時隔1年的回歸而備受關注。另外，Jennie出演的《我是加百列》將在27日播出。而BamBam 上個月發行個人迷你3輯《BAMESIS》，展現多樣的放送活動。



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