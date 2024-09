Jennie＆BamBam美國同框被狗仔拍到，爆戀愛傳聞！公司急否認：只是因爲交情好才一起吃飯

18日,BLACKPINK 成員 Jennie 和 GOT7 成員 BamBam 在美國見面的樣子被狗仔隊拍到,在網路上引發熱烈討論。

據悉,他們一起去了位於美國洛杉磯的著名壽司店,因爲拍到照片看起來非常親密,所以部分人提出兩人的戀愛傳聞。加上兩人的交情從未公開,因此更加受到關注。

Jennie and BamBam enjoying time together at Sushi Park in West Hollywood.#BAMBAM #뱀뱀 #갓세븐#BLACKPINK #블랙핑크 #JENNIE #제니 pic.twitter.com/ogJ04xm3iK