Jennie＆BamBam美国同框被狗仔拍到，爆恋爱传闻！公司急否认：只是因爲交情好才一起吃饭

18日，BLACKPINK 成员 Jennie 和 GOT7 成员 BamBam 在美国见面的样子被狗仔队拍到，在网路上引发热烈讨论。

据悉，他们一起去了位於美国洛杉矶的著名寿司店，因爲拍到照片看起来非常亲密，所以部分人提出两人的恋爱传闻。加上两人的交情从未公开，因此更加受到关注。

今日（19）中午，Jennie 的经纪公司 ODD ATELIER 就 Jennie 和 BamBam 在美国的目击之谈表示：「恋爱传闻不是事实，只是因爲平时的交情在美国吃了顿饭而已。」据相关人士透露，Jennie 和 BamBam 通过偶像活动积累交情，几年来一直保持著深厚的友情，最近刚好都在美国，所以一起吃了饭。



Jennie 日前已与美国大型唱片公司哥伦比亚唱片（Columbia Records）签订合作伙伴关系，将在今年10月发行个人单曲。这是她在去年10月发表的特别单曲〈You & Me〉之后时隔1年的回归而备受关注。另外，Jennie出演的《我是加百列》将在27日播出。而BamBam 上个月发行个人迷你3辑《BAMESIS》，展现多样的放送活动。



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