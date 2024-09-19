「南朋友」南柱赫今日正式退伍！已經在討論下部作品，有望和曹承佑＆盧允瑞合作古裝劇《東宮》

南柱赫在去年3月20日進入忠南論山陸軍訓練所接受基礎軍事訓練，被分配到陸軍第32師團軍事警察隊服役。終於在今日（19）正式退伍，結束1年6個月的軍旅生活。

入伍後隨著Disney+《非法正義》的公開，將軍白旗最小化的南柱赫，在退伍前就傳出收到新劇《東宮》的出演提案，目前正在討論中。《東宮》是一部科幻動作時代劇，講述各種鬼魂出沒在充滿深奧祕密的宮殿內，爲解決這一問題，砍鬼人和宮女祕密潛入宮中展開的故事，有望由南柱赫、盧允瑞、曹承佑出演。



據悉，南柱赫有望飾演目中無人的砍鬼人「具天」，他是具有可以變成鬼、用刀直接砍死鬼的能力的人物；盧允瑞則有望飾演毫無顧忌、博學多識的宮女「姜江」，她擁有與鬼溝通的特殊能力；曹承佑則將飾演宮殿裡的王。



以模特兒出道的南柱赫，2014年在《剩餘公主》開始作為演員活動，陸續出演《Who Are You－學校2015》、《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《耀眼》、《Start-Up：我的新創時代》、《二十五，二十一》等熱門劇，其他他飾演過各種角色，演技也越來越進步，也期待退伍後的他，展現更加成熟的面貌呢！



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