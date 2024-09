SEVENTEEN將在10月14日回歸，新專輯《SPILL THE FEELS》公開30秒宣傳預告

男團SEVENTEEN攜新專輯重磅回歸,開啟新的故事。

今日(16日)淩晨,SEVENTEEN通過官方SNS上公開了包含新專輯標題的預告影片,新專輯名為《SPILL THE FEELS》。

約30秒的影片中稍微透露了新專輯的氛圍。 地鐵站牆面上出現了「我感到無助」(I FELT HELPLESS)的字樣,隨後變成了專輯名《SPILL THE FEELS》。 接著,影片中出現了一位低頭坐在地鐵裡的男子,憂鬱的氛圍隨著神秘的音樂發生了反轉,陽光灑進來,窗外呈現出夢幻般的空間。 預示著SEVENTEEN特有的積極資訊,以「傾訴感受」(SPILL THE FEELS)為口號,提升了大家對新專輯的期待。



Pledis娛樂表示:「SEVENTEEN將在迷你十二輯《SPILL THE FEELS》中融入每個人都能產生共鳴的故事,與全世界的歌迷溝通,請大家多多期待能夠展現他們風格和進化的新專輯。 」

此外,SEVENTEEN將於10月14日傍晚發佈《SPILL THE FEELS》。 在回歸之前,他們將於10月12日至13日舉辦世界巡迴演唱會「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」。

