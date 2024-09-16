HAHA兒子的乾爹：劉在錫！出道的節目《Running Man》，父子同心的模樣、綜藝感十足～

HAHA跟兒子Dream（河夢兒）完全是複製貼上的概念，基因太強大了啦～！XD

MBC 熱門綜藝節目《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）迎來了2024中秋特輯「久違的拍檔」，一整集HAHA兒子Dream都是大家的焦點，優秀的表現讓觀眾們留下了深刻的印象。





從節目開頭登場就特別有趣，劉在錫溫暖的抱住Dream說好久不見，HAHA對兒子說：「是乾爹（=教父or契爺）」、「快抱抱乾爹~」能成為大神劉在錫的乾兒子，完全就是最強後盾啊。



劉在錫：「雖然Dream是HAHA的兒子，但幾乎就像是我的兒子一樣。」

HAHA：「謝謝您養育我們，抱抱。」字幕組爆笑打上「換乘爸爸」

劉在錫：「不要再鬧了...ＸＤ」



HAHA：「我是從《無限挑戰》出道的。」

Dream：「我是從《Running Man》出道的。」特別出演過～

兩個都是由劉在錫擔任主要主持人，並主持多年的超熱門長壽經典節目。



▼影片開頭為HAHA帶著兒子dream出場，接著是李美珠和朴真珠（朴昣奏）都帶著姊姊一起上節目：



▼因為要上節目，緊張到睡不著覺，原因也非常可愛～很有sense：



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