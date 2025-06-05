人氣再爆發！SEVENTEEN第14次奪Oricon周榜冠軍，刷新海外藝人紀錄

偶像男團SEVENTEEN再度證明了他們在日本的超高人氣，成功登上當地排行榜冠軍。

根據日本Oricon最新統計，SEVENTEEN憑藉正規5輯《HAPPY BURSTDAY》拿下「周榜綜合專輯排名」第1名。 這已是他們第14次登頂該排行榜，創下海外藝人最多次奪冠的紀錄。 憑藉強大的專輯實力，他們持續享有長期人氣。

「周榜綜合專輯排名」是根據傳統CD銷量、數位下載次數與串流播放次數綜合計算而成。 SEVENTEEN共獲得46.7萬點，是今年海外藝人作品中最高的得分。 其中CD銷量就高達45.7萬張。《HAPPY BURSTDAY》也同時拿下「周榜數位專輯排名」與「周榜專輯排名」的冠軍，SEVENTEEN因此榮登Oricon周榜三冠王。



SEVENTEEN也在Billboard Japan主要排行榜上名列前茅。 這張新專輯在6月4日公佈的Billboard Japan「Top Album Sales」（統計期間為5月26日至6月1日）中拿下第1名。

主打歌《THUNDER》也成功進榜，在Billboard Japan快速上升榜「Hot Shot Songs」中排名第2，在綜合單曲榜「Hot 100」中則排名第12。 《HAPPY BURSTDAY》於上月26日公開，首周銷量突破252萬張，創下今年K-pop專輯最高銷量紀錄。

另一方面，SEVENTEEN將透過自製節目《GOING SEVENTEEN》與粉絲見面，從6月25日起每週三晚間9點更新。

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