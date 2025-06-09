THE BLACK LABEL男女混合團「ALLDAY PROJECT」23日出道！5位成員來歷都不小：新世界會長外孫女、HYBE出道組、知名編舞家！

哇～這效率！日前才傳出 Teddy 帶領的 THE BLACK LABEL 要推出男女混合團，結果馬上公開成員和出道日期啦！

9日，THE BLACK LABEL 宣佈男女混合團「ALLDAY PROJECT」將在23日出道的消息，官方 IG 帳號也公開成員 ANNIE 、TARZZAN 、BAILEY 、WOOCHAN（趙旴燦）、YOUNGSEO（李榮書）的團體照。5位成員通過個人 IG 帳號上傳與批准書的合照，以新鮮的方式出道，引發大眾好奇。



首先 ANNIE（本名：文徐允）是新世界百貨李明熙會長的外孫女，之前有消息指出 ANNIE 將作為女團 MEOVV 成員出道，但最終她沒有加入，讓不少人猜測是不是已經離開公司，如今也水落石出！

TARZZAN 以模特兒活躍在時尚圈，他曾出演 NewJeans 〈Supernatural〉MV 、I-dle〈I DO〉MV 和綜藝《洪錫天的寶石盒》。

BAILEY 是非常有名的編舞家，曾幫BIGBANG 太陽、BLACKPINK Lisa、aespa 等人氣明星編舞。

WOOCHAN（趙旴燦）因為出演《Show Me The Money6》廣為人知，當時他還是 CUBE 娛樂的練習生。後來離開 CUBE 後，他加入成為 BIGHIT 練習生，並進入出道組「Trainee A」，但2022年12月宣佈出道計劃告吹。終於有出道的消息，也讓許多人相當欣慰。

YOUNGSEO（李榮書）在 JTBC《R U Next?》中獲得第二，原本將作為女團 ILLIT 成員出道，但在出道之際與 BELIFT LAB 解除合約並退出組合，讓許多粉絲都相當錯愕。日前加入宣佈 THE BLACK LABEL ，也終於有好消息！

而這5位成員的來歷都不小，立即引發熱烈討論，網友：「旴燦長大了好多，很好奇這個組合」、「最近K-POP太無趣了！需要新鮮的東西」、「竟然是男女混合團，真的好珍貴...」、「哇 都是熟悉的面孔啊」、「原來榮書是在這裡出道的啊」、「成員構成很有趣」、「只要歌曲好聽就能成功」、「TARZZAN 以偶像出道啊，舞跳得好」、「新世界那個孩子真的出道了啊」、「想看粉絲簽名會」、「感覺在海外會很紅」等等。

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