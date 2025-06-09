丁一宇上節目分享悲傷過往：「27歲時被診斷出腦動脈瘤」在公眾場合忍不住放聲痛哭

演員丁一宇透露在事業蒸蒸日上的輝煌階段，被診斷出腦動脈瘤後，在海外崩潰大哭的經歷，令人動容。

昨天播出的TV朝鮮綜藝節目《食客許英萬的白飯旅行》中，丁一宇作為嘉賓出演。

丁一宇分享道：「明年就是我出道20週年了。自2006年透過情境喜劇《不可阻擋的High Kick》出道後，一年拍兩部作品，事業蒸蒸日上，卻在27歲那年被診斷出腦動脈瘤。」代表作品還有《49天》、《擁抱太陽的月亮》、《灰姑娘與四騎士》...等熱門韓劇。



他接著說：「那時正值我二十幾歲、工作運最旺的時期，真的覺得眼前一片黑茫茫。心想『明天會怎樣都不知道，不如先出發（旅行）一趟吧』。」就這樣去了三次聖地亞哥朝聖之路。

他提到，當他在聖地亞哥大教堂參加朝聖者彌撒時，忍不住放聲痛哭。丁一宇說：「我也不知道自己為什麼哭得那麼厲害，真的是嚎啕大哭。外國朋友問我還好嗎，但在那樣大哭一場之後，我的心反而平靜了許多。」

目前，丁一宇即將睽違兩年，透過KBS週末劇《華麗的日子》回歸。



他表示：「為了演這部戲減了5公斤，還是工作時最開心。以前是媽媽幫我管理財務，但從二十幾歲後期開始，我自己負責收入管理，結果換我管之後就存不了什麼錢。」話語間也引發現場一片笑聲。

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